Türkiye’de büyüme 2009’da 1.7’ye gerileyecek

Dünya Bankası: Türkiye'nin geçen yıl yüzde 4,6 olan büyümesi 2008'de yüzde 3 ve 2009 yılında ise yüzde 1,7 olacak. Türkiye 2010 yılında ise yüzde 4,9 büyüyecek.



Dünya Bankası gelecek yıl küresel ekonomik büyümenin yüzde 0,9 olacağı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ise önemli oranda düşeceği tahmininde bulundu.



Dünya Bankasının ''Küresel Ekonomik Görünümler 2009: Emtia Piyasaları Dönüm Noktasında'' adlı raporuna göre, bu yıl yüzde 2,5 olması beklenen küresel ekonomik büyüme 2009'da yüzde 0,9'a gerileyecek. 2010 yılında ise küresel ekonomik büyüme yüzde 3 olacak.



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyesi ülkelerin bu yıl yüzde 1,1 olacağı tahmin edilen ekonomik büyümesi, gelecek yıl yüzde 0,3 daralacak. Rapora göre, bu yıl yüzde 1,1 büyüyecek Avro Bölgesi ekonomisi de 2009'da yüzde 0,6 küçülecek.



ABD'nin bu yıl yüzde 1,4 olması beklenen ekonomik büyümesi gelecek yıl yüzde 0,5 ve Japonya'nın 2008'de yüzde 0,5 olacağı tahmin edilen ekonomik büyümesi de 2009'da yüzde 0,1 daralacak.



Gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye



Gelişmekte olan ülkelerin 2007'de yüzde 7,9 olan ekonomik büyümesinin bu yıl yüzde 6,5 ve gelecek yıl ise yüzde 4,5'e gerileyeceği belirtildi. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümesi 2010 yılında ise yüzde 6,1'e çıkacak.



Hızlı büyüyen gelişmekte olan ülkelerin ekonomi devleri Çin ve Hindistan'ın ekonomik büyümeleri küresel ekonomik kriz yüzünden olumsuz etkilenecek. Dünya Bankasına göre Çin'in geçen yıl yüzde 11,9 olan ekonomik büyümesi bu yıl yüzde 9,4'e ve 2009'da yüzde 7,5'e gerileyecek.



Hindistan'ın 2007'de yüzde 9 olan ekonomik büyümesi bu yıl yüzde 6,3 ve gelecek yıl yüzde 5,8'e düşecek.



Türkiye'nin geçen yıl yüzde 4,6 olan büyümesi 2008'de yüzde 3 ve 2009 yılında ise yüzde 1,7 olacak. Türkiye'nin 2010 yılında ise 2007 yılındaki büyüme oranını geçerek yüzde 4,9 büyüyeceği tahmin ediliyor.



Ayrıca Rusya'nın ekonomik büyümesinin bu yıl yüzde 6, gelecek yıl yüzde 3, Brezilya'nın bu yıl yüzde 5,2 gelecek yıl yüzde 2,8, Arjantin'in 2008'de yüzde 6,6 ve 2009'da yüzde 1,5 ve Güney Afrika'nın bu yıl yüzde 3,4, 2009'da yüzde 2,8 olması bekleniyor.



Derin küresel durgunluğun gözardı edilemeyeceğini belirten Dünya Bankası, ''çok sayıda bankanın ve finansal kurumun iflasını takiben gelişmekte olan ülkelere sermaye akışının kesildiğini ve büyük miktarda piyasa değerinin yok olduğunu'' bildirdi.



Küresel çapta kurtarma planlarının finansal piyasalara güveni tazelemeye başlasa bile bazı gelişmekte olan ülkelerin banka iflasları ve döviz krizleri dahil ciddi güçlüklerle karşılaşabileceği uyarısında bulunan Dünya Bankasına göre, finansal kriz ''emtia piyasalarında gerginliği azalttı, ancak bankacılık sistemini test ediyor ve dünyada istihdamın azalması tehdidi yaratıyor''.



Dünya Bankası, mevcut krize rağmen gelişmekte olan ülkelerin uzun vadeli büyüme görünümlerinin güçlü kalacağını ve bunun dünyada yoksulluk sınırı altında yaşayanların oranının 2015 yılına kadar önemli oranda azalmasına yol açacağını kaydetti. 2005 yılında dünya nüfusunun yüzde 25'inin yoksulluk sınırı altında yaşadığı, bu oranın gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümeleri nedeniyle 2015 yılına kadar yüzde 15'e gerileyeceği tahmin ediliyor.



Bankaya göre, dünyada 1,4 milyar insan, günlük 1,25 dolar olarak kabul edilen yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

