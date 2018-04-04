Akademisyen Prof. Dr. Esergül Balcı ve gönüllü ekibinin Türkiye’nin 16 ilinde yaptığı yüz yüze görüşmeler sonrasında yayımladığı rapor İzmir’de Eğitim-İş üyeleriyle paylaşıldı. Rapora göre, Türkiye’de bir milyon çocuk tarikatların elinde eğitim görüyor.

Çarpıcı sonuçlar

Hazine kaynaklarından milyarlarca liranın dernek, vakıf ve sivil toplum örgütü şemsiyesi altında çalışan tarikatlara aktarıldığı belirtilen raporda, şu saptamalara yer verildi:

* Türkiye’de bir milyon çocuk tarikatların elinde eğitim görüyor.

* 2.6 milyon vatandaşın bir tarikatla organik bağı bulunuyor. Tarikat üyesi olan ya da faaliyetlerine sürekli katılan kişi sayısı ise 1.1 milyon. Sempatizan/destekçi/üye olmasa da toplantılarına en az bir kez katılmış ve yeniden katılabileceğini ifade eden kişi sayısı 1.5 milyon.

* Tarikat üyesi olduğunu ifade edenlerin yüzde 9’u ılımlı İslam tabirini reddediyor. Bunlar, İslam’ın özünün cihat olduğuna inanıyor. 234 bin tarikat üyesi potansiyel şiddet eğilimli ve teröre yatkın kişiler.

* Türkiye’de belli başlı 30 tarikat silsilesi ve bunların 400 kolu var. Sadece İstanbul’da 445 tekke faaliyetlerini açıktan sürdürüyor. Türkiye genelinde 800’ün üzerinde faal medrese bulunuyor.

* MEB verilerine göre, Türkiye’deki özel öğretim kurumu sayısı 10 bin 53’tür. Bu kurumların 3’te 1’i mutlaka bir tarikata bağlı.

* Tarikat okul ve yurtlarındaki öğrenci sayısı 210 bin dolayındadır (üniversiteler hariç). 4 binin üzerindeki özel yurdun 2 bin 480’i bir tarikatla bağlantılıdır. Tarikatlara bağlı yurtların kapasitesi 380 bin. Bu yurtlarda kalan öğrenci sayısı 224 bini buluyor.

* Medreselere kaydolma yaşı ülkenin bazı bölgelerinde 3’e kadar düşüyor.