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“Türkiye'de bir kayınpeder-damat hukuku oluşturuldu”

CHP'li Tezcan: AKP'nin anlayışı sürdükçe terör bitmez

14 Haziran 2017 20:11

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Cumhuriyet yazarları tutuklu, aydınlar tutuklu ama FETÖ'ye övgü düzenler serbest. Türkiye'de bir kayınpeder- damat hukuku oluşturuldu" dedi.

Bülent Tezcan "16 Nisan’dan bu yana 70’e yakın şehidimiz var. Böyle giderse biter mi? AKP'nin anlayışı sürdükçe terör bitmez maalesef. Sürekli olarak terörden iktidar üretme peşindeler. Bugüne kadar belli ölçülerde başarısız olduklarını söylemek mümkün değil. Bu kötü gidişin değişmesi gerekiyor" dedi.

Bülent Tezcan, "15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki bütün gerçekler ortaya çıksın diye komisyon kurulsun istedik ısrarla kaçtılar. Çalışmayı bloke ettiler. En sonunda komisyonun başına FETÖ muhabbeti ile mauf bir şahsı getirdiler" dedi. 

Bülent Tezcan "Sözcü gazetesinden Gökmen Ulu ve Mediha Olgun yaptığı haber yüzünden tutuklu. Sözcü, FETÖ’nün en revaçta olduğu dönemde birilerinin önlerinde secde ettiği dönemde FETÖ’ye karşı en cesur manşetleri atan bir gazete. Anlaşılır gibi değil. Cumhuriyet yazarları tutuklu, aydınlar tutuklu ama FETÖ’ye övgü düzenler serbest. Türkiye'de bir kayınpeder- damat hukuku oluşturuldu. Çekin kirli ellerinizi gazetecilerin kaleminden" diye konuştu.  (DHA)

 

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