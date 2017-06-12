Türkiye’de bir ilk: Zonguldak’a dalga enerji santrali kurulacak

Zonguldak bölgesinde kalkınma çalışmaları yapan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) öncülük ettiği Pilot Dalga Enerji Santralinin kurulmasına yönelik çalışmalar başladı. Kurulacak santral aracılığı ile dalga enerjisinden üretilmesi hedeflenen elektriğin deneme uygulaması, üretildiği yerin yanında bulunan Manolya Park’ta test edilecek.

Pilot dalga enerji santralinde üretilecek olan elektrik, Zonguldak Valiliğinin Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki sahil kenarında 27 dönümlük alanda yapacağı Manolya Park’ta kullanılacak. Ücretsiz kurulacak tesisin 50 kilovatlık üretim yapması ve 25 hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

Zonguldak Valiliği, Bülent Ecevit Üniversitesi, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Avustralyalı firma arasındaki anlaşma, alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve farkındalık oluşturulması, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının desteklenmesi ve dalga enerjisi üretim tesisinin verimliliğinin test edilmesini amaçlıyor.

Rüzgarın su yüzeyinde yaptığı salınım hareketi olan dalganın yüzeyinden ya da yüzey altındaki dalgaların basıncından elde edilen dalga enerjisi, güçlü ve sınırsız enerji kaynaklarından biridir, enerji üretirken çevreye herhangi bir atık bırakmaz. (DHA)