Türkiye'de bir ilk: Mobil Okul Timleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminin başlaması sebebiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan, okullarda güvenli eğitim ortamlarının sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmasına ilişkin iş birliği projesi kapsamında, kent genelindeki İlkokul, ortaokul ve liseler ile ilgili koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri planlandı.

CNN Türk'ün haberine göre; bu planlar çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nce, kent genelinde eğitimin huzur ve güven içerisinde devamını sağlamak amacıyla İstanbul Güvenli Eğitim Projesi (İSGEP) hazırlandı ve bu proje kapsamında Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan Mobil Okul Timleri (MOT) kuruldu.

Kent genelindeki tüm okullarda görev alacak olan MOT'lar içerisinde çocuk, asayiş, toplum destekli ve trafik polisi olmak üzere 4 personel görev yapacak.

MOT, yazılı yelekler ile sivil olarak görev yapacak olan bu timler, okul yönetimleri ile hızlı ve etkili bir iletişim ağı oluşturarak eğitim güvenliğini tehdit eden faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapacak.

Okul çevresindeki illegal yapılar, angaje gruplar, metruk binalar, uyuşturucu ticareti ve kullanımı, umuma açık iş yerlerinin denetimi, taşınması, bulundurulması ve satılması yasak unsurlar ile bu konularda yapılacak olan adli ve idari işlemler ile ilgili detaylı görev tanımları yapılan ve bu konuda eğitim alan MOT'lar, okul önlerinde ve çevresinde meydana gelebilecek her türlü güvenlik sorununa en seri şekilde müdahale edecek ve sorunu yerinde çözüme kavuşturacak.