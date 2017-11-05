Türkiye’de bir ilk: Evsizler için lokanta açıldı

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı'nın (TÜSEV) yaptığı araştırmaya göre İstanbul’da 10 binin üzerine evsiz insan bulunuyor. Sokakta yaşayan ve toplum tarafından ötekileştirilen insanlara destek olmak amacıyla kurulan Hayata Sarıl Derneği, evsizler için lokanta açtı. Evsizler Lokantasının proje mimarı Ayşe Tükrükçü, "Kapsamlı dayanışma olursa sorunları çözebiliriz" diyerek dayanışma çağrısında bulundu.

Duvar'dan Ahmet Külsoy'un haberi aynen şöyle:

Hayata Sarıl Derneği, Türkiye’nin ilk evsizler lokantasını Beyoğlu Kurabiye Sokak’ta açtı. “Bedeninde beslensin ruhun da” sloganı ile kapılarını topluma açan Hayata Sarıl Derneği Lokantası, sokakta yaşayan insanların hayata sarılmaları, düşenlere tekme değil, el uzatan Hayata Sarıl Derneği, Evsizler Lokantası’nı açarak bir ilke imza attı.

Evsizler Lokantası’nda gündüzleri herkes ücretli yemek yiyebilecek akşam saatlerinde ise evsizlere sokakta yaşayanlara yemek servisi yapacak. Evsizler Lokantası çalışanları da evsiz ve sokakta yaşayanlardan oluşuyor. Bir dönem sokak çocukları ile ilgili proje çalışması yürüten Yusuf Kulca da çalışanlara psikolojik destek verdi.

Projenin mimarı Ayşe Tükrükçü, 51 yaşında eski bir seks işçisi. 2007 yılında bağımsız milletvekilli adayı olarak kamuoyunun karşısına çıkmış. Üç yıl kadar seks işçiliği yapan Tükrükçü, genelevde çalışırken acımasızlığın köleliğin nasıl bir şey olduğunu hatırlamak istemiyor. Geriye değil, ileriye bakılması gerektiğini aktaran Tükrükçü, 21 yıl sonra sigortalı çalışmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ediyor.

Kendisinin de bir dönem evsiz kalmasına rağmen, kimsenin evine gitmediğini belirten Tükrükçü şunları kaydetti:

“Bu dönemi yani bir insan sokakta nasıl kalır, nasıl yaşar, ne yer, ne içer, hastalığa karşı nasıl mücadele eder; bunları kendi üzerimden öğrendim. Evim olduğu zamanlarda çok sayıda evsizi evimde ağırladım.”

"Kimse hazır değil"

Kimsenin hırsız olmadığını söyleyen Tükrükçü sözlerine şöyle devam etti:

“Kimse hırsız değil, ayakta kalmak tutunmak için mücadele ediyor insanlar. Ekmeğin artığını bayatını yedik ama çalmadık. Bende o insanlardan biriyim. Herkese kapımız açık. İlk günden itibaren toplumun her kesiminden büyük destek görüyoruz. Gündüzleri iş yemekleri vereceğiz. Bütçemiz sınırlı. Destek bekliyoruz. Yaptığımız plana göre her akşam 50 evsize sıcak yemek vereceğiz. Yok sayılanları var etmek için mücadele ediyoruz. Burada yönetici yok. Dayanışma ve kolektif akıl ile işlerimiz yapıyoruz. Lokantada çalışan arkadaşlar 6 ay çalıştıktan sonra başka yerlerde iş bulacak duruma gelecekler. Onların yerine başkaları gelecek. Böylece insanları meslek sahibi yapıp iş bulmalarına yardımcı olup kendi ayakları üzerlerine durmasını sağlayacağız. Türkiye’nin bir çok kentinden bana telefon ediyorlar ‘Bu işi nasıl yaptın, biz de bulunduğumuz kente yapmak istiyoruz’ diyorlar. Bilgilerimi o arkadaşlarla paylaşıyorum. İzmir’de, Ankara’da çalışmalar başladı."

Evsizler için sağlık projesi olduğunu kaydeden Tükrükçü sözlerine şunları ekledi:

“Bina arayışımız var. Gönüllü çalışacak doktor, hemşireler hazır. Evsizlerin büyük çoğunluğunun dış hastalıkları söz konusu. Zaman alacak ama bu projeyi de hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız.” Lokantaya gelenlerin geçmişiyle ilgilenmediklerini de sözlerine ekleyen Tükrükçü, “Kimlik araştırması yapmıyoruz. Sokakta yaşayan insanları tanıyoruz” ifadesini kullandı.

TÜSEV’in yaptığı araştırmaya göre İstanbul’da 10 binin üzerinde evsiz insan olduğu saptanmış. Her 100 kişiden biri kısa ve uzun süreli evsizlik yaşıyor. Her 10 kişiden biri hayatında en az bir kere evsiz yaşıyor.