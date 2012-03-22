Türkiye'de bir günde Somali’nin 12 milyonluk nüfusu kadar ekmek çöpe gidiyor!



HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

TBMM Dilekçe Komisyonu’nun Ekmek İsrafını Araştırma Komisyonu’na gelen Gıda ve Tarım ve Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin verileri, Türkiye’de bu alanda ölçünün kaçtığını gösteriyor. Bir günde açlıktan kıvranan Somali’nin 12 milyonluk nüfusu ya da İstanbul nüfusu kadar ekmek çöpe gidiyor. Dünyada, Türkiye gibi ekmek tüketen bir başka ülke örneği yok. Bu nedenle, Türkiye ile diğer ülkeler arasında kıyaslama söz konusu olmuyor.

TBMM Ekmek İsrafını Araştırma Komisyonu Başkanı AKP İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol



Yüzde 50’lik karbonhidratın yüzde 44’ü ekmekten



Türk halkı ekmeği ‘azık’, dünya ülkeleri ‘katık’ olarak kullanıyor. Yani, ekmek bizim sofralarımızda hala ana yemek olarak görülüyor. Verilere göre, giderek şişmanlıyoruz. Günde alınması gereken yüzde 50-55’lik karbonhidratın sadece yüzde 44’ünü ekmekten alıyoruz. Hala, makarnanın ve pilavı ekmekle yiyoruz. Kadınlar ve erkekler giderek şişmanlıyor. Yani, toplumun yüzde 67’lik kesimi obez ya da obezlik sınırında. Açık büfe hizmeti veren otel, öğrenci yurtları, kalabalık işyerleri lokantalar israfta ilk sırada.



Küflü ekmek kuşları ve hayvanları öldürüyor



Ekmek israfının önlenmesinde yanlışlık arasında en çarpıcı olanı, iyi niyetli çabalar. Yani, kuşlara ve hayvanlara verilen küflü ekmek ölümlerine neden oluyor.



Ekmekler buzdolabında ve derin dondurucuda saklanabilir



Komisyonda ekmek israfına karşı pratik reçeteler verildi. Buna göre, ekmekler buzdolabında ya da derin dondurucu da saklanmalı. Kızartılarak çorbalara ya da bazı yemeklere konulabilir.



Dünya ve Türkiye siyah ekmeğe yöneliyor



Obezlikle mücadelenin ekmek tercihinde değişiklik yaptırdığı ortaya çıktı. Beyaz ekmekten kaçış var. Komisyona gelen temsilciler, ‘tam buğday’ ekmeğinin şişmanlıkla mücadelede önemli etkisine dikkat çekti.



Komisyon Başkanı Erol: Duyarlı vatandaşlar öncülük yaptı



Alt komisyon başkanı İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol, ekmek israfına duyarlı vatandaşların dilekçeleriyle dikkat çektiklerini anlattı. Ankara’nın Mamak semtinden israfa karşı kendince önlemler alan bir vatandaşı ziyaret ettiklerine dikkat çeken Erol, “Bu konuda azımsanmayacak kadar duyarlı vatandaşımız var. Dilekçelere baktığımızda hepsinin israfın durdurulmasına yönelik Meclis’ten beklentileri ve talepleri de var” dedi. İsraf boyutunun tahminlerin çok üzerinde olduğuna dikkat çeken Gürsoy Erol, ilerleyen süreçte, daha az gramajlı ekmek, mönüye göre ekmek, dilimli ekmek satışına kadar bir çok seçeneğin de masaya gelebileceğini vurguladı.