Türkiye'de bir Alman vatandaşı daha tutuklandı

Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Berlin'de yaptığı açıklamada, daha önce gözaltına alınan Türk kökenli Alman vatandaşının 15 Eylül'de hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığını belirtti. Sözcü Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun tutuklu Alman vatandaşını ziyaret etme talebinde bulunduğunu, bu konuda izin verilmesinin beklendiğini kaydetti.

Tutuklanan Alman vatandaşı, eşi ile birlikte 10 Eylül'de İstanbul'da gözaltına alınmış, Türk kökenli çiftten kadın serbest bırakılmıştı.

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Georg Birgelen'in salı günü Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'i ziyaret ettiğini de söyledi. Bir saaten fazla süren görüşmenin yoğun ve iyi geçtiği belirtildi. Sözcü Deniz Yücel'in durumunun cezaevi koşulları gözönünde bulundurulduğunda iyi olduğunu ifade etti.

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü konsolosluktan bir yetkilinin ise çarşamba günü insan hakları aktivisti Peter Steudtner'i ziyaret ettiğini söyledi. Steudtner'in de durumunun iyi olduğunu söyleyen sözcü, insan hakları savunucusunun Almanya'nın sunduğu destek nedeniyle müteşekkir olduğunu kaydetti. Steudtner 5 Temmuz'da Büyükada'da seminere katıldığı çok sayıda insan hakları savunucusu ile birlikte önce gözaltına alınmış, ardındansa tutuklanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü nisan ayından beri tutuklu olan çevirmen Meşale Tolu'nun ziyaret edilebilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise bugün yaptığı açıklamada, Almanya'nın Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarının serbest bırakılması ve konsolosluk hizmeti sunmak için elinden geleni yaptığını vurguladı.

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre şu anda Türkiye'deki cezaevlerinde toplam 54 Alman vatandaşı var. Bunlardan 11'i siyasi gerekçelerde tutuklu.

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KNA/DPA, HT/BK