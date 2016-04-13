Türkiye’de bin 61 çocuk evinde 5 bin 458 çocuk kalıyor

TBMM Boşanmaları Araştırma Komisyonu’nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Rehabilitasyon Daire Başkanı Emin Eraslan, Karaman’daki çocuk tacizi olayı ile tartışmaya açılan ‘Çocuk Evleri’ne ilişkin resmi verileri açıkladı. Buna göre, 1,061 tane çocuk evi var. Buralarda 5,458 çocuğa bakılıyor. Ayrıca 0-18 yaş çocukların kaldıkları ‘Çocuk evleri sitesi’ sayısı 87. Burada da 5196 çocuk kalıyor. Çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, çocuk yuvası ve kız yetiştirme yurdu, çocuk evleri sitesi, çocuk evleri, çocuk destek merkezi gibi 1,237 yerde bakılan çocuk sayısı ise 13,028.

Eraslan, komisyonda çocuk bakım hizmetlerinin temelinde ev tipi bakım modelini benimsediklerini son 3-4 yıl içerisinde çocuk evleri sayısının arttığını söyledi. “Bundan sonraki süreçte çocukların sadece çocuk evlerinde veya çocuk evleri sitesi gibi modeller içerisinde kalmasını istiyoruz” dedi.