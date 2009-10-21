Türkiye'de basın özgürlüğü yok!

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Paris'te yayımladığı raporla, dünya genelinde basın özgürlüğünün son durumunu ortaya koydu. Rapora göre, basın özgürlüğü Avrupa'da gerilerken, ABD’de iyiye doğru gidiyor.



Gerilemeye rağmen basın özgürlüğü listesinin ilk 10 sırası Avrupa ülkelerinden oluştuğu, geçen yıl ilk 20'de 18 olan Avrupa ülkesi sayısı bu yıl 15'e düştüğü belirtildi. İlk 3 sıraise Danimarka, Finlandiya ve İrlanda’nın.



Amerika Birleşik Devletleri, Obama yönetimiyle birlikte bir önceki yılda yer aldığı 40. sıradan 20.liğe yükselmeyi başardı. Ancak raporda, Washington'un Irak ve Afganistan'daki medyaya yönelik tutumu eleştirildi.



Türkiye geriledi



2008'e göre 20 basamak gerileyen Türkiye, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail gibi ülkelerin de gerisinde kalarak ve 122. sırada yer aldı.



İran, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından çıkan olayları bastırma yöntemi ve medyaya uyguladığı baskı nedeniyle 172. sıraya kadar gerilerken, son üç sırada yine Türkmenistan, Kuzey Kore ve Eritre yer aldı.



Listede Küba 170., Çin 168., Vietnam 166. sırada bulunurken, Somali ise gazeteciler için en ölümcül ülke olarak kayıtlara geçti. Rusya da, gazetecilere yapılan saldırıların artması nedeniyle listede 12 basamak birden gerileyerek 153. sıraya düştü.