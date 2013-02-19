Türkiye'de asgari ücret krizdeki AB ülkelerinden az

AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre Avrupa ülkelerindeki asgari ücret rakamlarını açıkladı. Türkiye'de brüt asgari ücret 429 Euro'ya karşılık gelirken, bu rakam Yunanistan'da 684, Portekiz'de ise 566 Euro.
Türkiye'de asgari ücret, 9 AB üyesindekinden yüksek çıksa da, krizdeki Yunanistan ve Portekiz'in altında bulunuyor.
1 Ocak 2013 itibariyle yapılan brüt asgari ücret ölçümleri şöyle:
Türkiye 429 €
Romanya 157 €
Bulgaristan 159 €
Letonya'da 287 €
Litvanya'da 290 €
Çek Cumhuriyeti 312 €
Estonya 320 €
Slovakya 338 €
Macaristan 341 €
Polonya 377 €
Portekiz 566 €
Yunanistan 684 €
Malta 697 €
İspanya 753 €
Slovenya 784 €
İngiltere 1.264 €
Fransa 1.430 €
İrlanda 1.462 €
Hollanda 1.469 €
Belçika 1.502 €
Lüksemburg 1.874 €
AB'de Almanya, Avusturya, İtalya, İsveç, Finlandiya ve Danimarka'da ise asgari ücret uygulaması bulunmuyor.