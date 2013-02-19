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Ekonomi

Türkiye'de asgari ücret krizdeki AB ülkelerinden az

AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre Türkiye'de asgari ücret, 9 AB üyesindekinden yüksek çıksa da, krizdeki Yunanistan ve Portekiz'in altında bulunuyor.

19 Şubat 2013 18:52

AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre Avrupa ülkelerindeki asgari ücret rakamlarını açıkladı. Türkiye'de brüt asgari ücret 429 Euro'ya karşılık gelirken, bu rakam Yunanistan'da 684, Portekiz'de ise 566 Euro.

Türkiye'de asgari ücret, 9 AB üyesindekinden yüksek çıksa da, krizdeki Yunanistan ve Portekiz'in altında bulunuyor.

1 Ocak 2013 itibariyle yapılan brüt asgari ücret ölçümleri şöyle:

Türkiye               429 €
Romanya           157 €
Bulgaristan         159 €
Letonya'da          287 €
Litvanya'da          290 €
Çek Cumhuriyeti 312 €
Estonya       320 €
Slovakya     338 €
Macaristan  341 €
Polonya        377 €
Portekiz   566 € 
Yunanistan   684 €
Malta   697 €
İspanya   753 €
Slovenya   784 €
İngiltere   1.264 €
Fransa   1.430 €
İrlanda   1.462 €
Hollanda   1.469 €
Belçika   1.502 €
Lüksemburg  1.874 €

AB'de Almanya, Avusturya, İtalya, İsveç, Finlandiya ve Danimarka'da ise asgari ücret uygulaması bulunmuyor.

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