"Türkiye'de asgari ücret 250 Euro, Norveç'te 5 bin 200 Euro; benzin pahalı değil siz fakirsiniz!"

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "Türkiye, benzin fiyatlarında Rusya, Belarus ve Moldova'nın arkasından Avrupa'da en ucuz benzinin satıldığı ülke" açıklamasını köşesinde değerlendirdi. Yazar Muratoğlu, "Verelim Bakan'a 1603 liralık asgari ücreti hadi bir ay geçinsin. Bir ay sonra tekrar kameraların karşısına geçip 'benzin ucuz' desin!" vurgusu yaptı.

Benzin fiyatı Euro'ya çevirildiği takdirde, asgari ücretin de çevrilmesi gerektiğine işaret eden Muratoğlu, "Ya da 'benzin pahalı değil, siz fakirsiniz' diyeceksin. Verelim Bakan'a 1603 liralık asgari ücreti hadi bir ay geçinsin. Bir ay sonra tekrar kameraların karşısına geçip 'benzin ucuz' desin!" diye yazdı.

"Avrupa'da en ucuz maaş da bizdeymiş! "

Türkiye'de asgari ücretlinin ayda 250 Euro kazandığını, bu parayla yaklaşık 230 litre benzin alınabileceğini, Öte yandan "Ayda ortalama kişi başı 5 bin 200 Euro kazanıyorlar, kim karışır?" diyen yazar, Norveç'te en vasıfsız işçinin ise aylık kazancının, 3 bin 240 Euro'ya denk geldiğini, bu kazançla bin 580 litre benzin alınacağını aktardı. Murat Muratoğlu, " Yani neymiş? Avrupa'da en ucuz maaş da bizdeymiş! Alım gücü yerlerdeymiş. Millet borç içindeymiş. Haliyle, Enerji ve tabii ki sizin gibi kaynak bulursam sabaha kadar dalga geçerim bakanlığı kurulsa yeriymiş. Adam sen de! Dört kişilik bir haneye yılda 220 bin lira para girdiğine inanıyorsun da, Türkiye'de benzini ucuza alan refah içinde yaşayan bir ülke olduğuna mı inanmıyorsun? Araba fiyatları da nazar boncuğu olsun!" dedi.

Murat Muratoğlu'nun "Benzin pahalı değil siz fakirsiniz!" başlığıyla (19 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz