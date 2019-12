Türkiye’de araçların üçte biri sınıfta kaldı

Yılbaşından buyana özel şirket tarafından yürütülen araç muayene hizmetinde, araçların üçte biri ağır kusurları nedeniyle muayeneden geçemedi.



Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, "Araç Muayene İstasyonları'nın Yenilenmesi Projesi" kapsamında araç muayene hizmeti, ihale ile Doğuş Otomotiv, Akfen ve TÜV-SÜD ortaklığı ile kurulan Tüvtürk şirketine verildi.



Araç muayene hizmetine ilk olarak 11 Ocak'ta Elazığ'da hizmete açtığı muayene hizmeti ile başlayan şirket, bugüne kadar 46 ilde, 109 sabit ve 46 gezici istasyon kurdu. 552 milyon dolar özelleştirme bedeli olmak üzere toplam 850 milyon dolar yatırımla bin 800 kişiye istihdam sağlamayı planlayan Tüvtürk, yıl sonuna kadar 81 ilde, 189 sabit ve 80 gezici araç muayene istasyonunu faaliyete geçirmeyi hedefliyor.



Tüvtürk'ün yaklaşık 10 aylık sürede yürüttüğü muayene hizmeti, Türkiye'deki araçların güvenliği ile ilgili ipucları da verdi.



Araçların üçte biri ağır kusurlu ve emniyetsiz



Tüvtürk gezici ve sabit muayene istasyonlarında, 11 Ocak'tan 24 Ekim'e kadar olan sürede 566 bini aşkın araç muayeneden geçirildi. Bu araçların 360 bin 726'sı normal periyodik muayene zamanı geldiği için muayeneden geçerken, 162 bin 169'u ilk muayeneden geçemediği için yeniden muayeneye girdi. 39 bin 78 araç, modifiye edildiği veya fabrika çıkışından sonra herhangi bir tadilata uğradığı için, 4 bin 47'si ise güvenlik güçleri gerekli gördüğü için zorunlu muayeneden geçirildi.



Muayene edilen 566 binden fazla aracın 17 bin 199'u "emniyetsiz" olarak nitelendirildi. Bu araçlar için emniyetsiz raporu düzenlenerek, araçların can ve mal güvenliğini tehdit edebileceği görüşü ile emniyet güçlerine bilgiveriliyor.



Emniyetsiz olarak rapor edilen araçların 11 bin 734'ünü şasi numarası yanlış veya eksik olan, bin 814'ünü şasi numarası bulunamayan ve bin 445'ini şasi numarası okunamayan araçlar oluşturdu. Bu araçların geri kalan kısmı da frenleme kusurları nedeniyle muayeneden geçemedi.



157 bin 401 araç ise muayenede "ağır kusurlu" olarak belirlendi. Ağır kusurlu olarak nitelendirilen bu araçlara, eksikliklerinin giderilmesi için 1 aylık süre tanınıyor.



Ağır kusurlar nedeniyle muayeneden geçemeyen araçların 53 bin 225'ini uzun far ayarı bozuk, 32 bin 658'ini frenleme etkisi yüzde 30'dan fazla azalmış, 23 bin 116'sını yangın söndürme tüpü bulunmayan, 40 bine yakını frenle ilgili kusurları bulunan araçlar oluşturuyor. 9 bin 138 araçta ise emniyet kemerinin bulunmadığı tespit edildi.



Emniyetsiz veya ağır kusurlu olarak nitelendirilen ve muayeneden geçirilmeyen araç sayısı 174 bin 600 araca ulaştı. Böylece muayeneye giren araçların yaklaşık üçte biri, emniyetsiz olduğu veya ağır kusurlu olduğu gerekçesiyle sınıfı geçemedi.



48 bin araç kusurlu



Muayeneye giren 566 bin aracın 342 bin 855'inde hafif kusurlar belirlendi. Kısa far ayarı bozuk, motorda yağ kaçakları bulunan, aydınlatma sorunları bulunan, sis farı hataları bulunan, ikaz işareti veya reflektörü bulunmayan araçlar hafif kusurlu olarak nitelendirildi. Kusurları muayeneden geçmesine engel teşkil etmeyen bu araçların, sahiplerine araçlarının hataları hakkında bilgi verildi.



Muayeneden geçen araçların sadece 48 bin 601'i kusursuz bulundu. Böylece, muayeneye giren araçlarda kusursuz olarak tespit edilen araç oranı yüzde 8,5'te kaldı.