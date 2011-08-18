-Türkiye'de altın talebi rekor seviyede İSTANBUL (A.A) - 18.08.2011 - Dünya Altın Konseyi, Hindistan, Çin ve Türkiye'nin 2011'in ikinci çeyreğinde, küresel takı talebinin yüzde 59'unu oluşturduğunu duyurdu. Konseyin açıklamasına göre, altının bu yıl yaptığı güçlü başlangıç, tüm sektör ve coğrafyalarda gördüğü geniş tabanlı destek ile toplam küresel altın talebinin 919,8 ton olarak ölçümlendiği 2011'in ikinci çeyreğinde daha da yükseldi. Rekor talep 44,5 milyar dolarlık değere ulaştı. Türkiye'de ikinci çeyrekte yüzde 7'lik artışla rekor seviyeye ulaşan altın talebi, 17,4 ton olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yatırım talebi ise yüzde 144'lük artış ve 13,6 tonla en güçlü büyüme oranına ulaştı. Daha yüksek olan altın fiyatına rağmen, Hindistan ve Çin'in talebi, 2010'un aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 2011'in ikinci çeyreğinde yüzde 38 ve yüzde 25 büyüme gösterirken, büyümenin, artmakta olan ekonomik refah, yüksek enflasyon ve yakınlaşan önemli altın satış festivalleri nedeniyle devam edeceği öngörülüyor. Merkez bankalarının, muhtemelen altının net alıcıları olmaya devam edeceği beklenirken, 2011'in ikinci yarısındaki 69,4 tonluk satın alma, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek için altına dönmeye devam ettiğini gösteriyor. -Veriler- 2011'in ikinci çeyreğindeki küresel altın talebi, 2010'un ikinci çeyreğindeki 1,107 tonluk seviyelerinden yüzde 17 oranında gerileyerek, 919,8 ton oldu. Değer olarak bakıldığında altın talebi, önceki yıla göre yüzde 5 oranında yükselerek, 42,6 milyar dolardan 44,5 milyar dolara çıktı. Bu oran, 2010'un son çeyreğindeki 44,7 milyar dolarlık rekorun küsurat olarak gerisinde kalırken, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek ikinci çeyrek değeri oldu. İkinci çeyreğin yıllık ortalama altın fiyatı yüzde 26'lık artışla, 1.506,13 dolarlık rekor değere ulaştı. 359,4 ton olan küresel yatırım talebi, 2010'un ikinci çeyreğindeki en yüksek ikinci çeyrek değeri olan 574,2 tona göre yüzde 37 oranında düştü. Altın külçelerine olan talep 307,7 ton olurken, önceki yılın 282,6 tonluk değerine göre yüzde 9 oranında yükseldi. Değer açısından bakıldığında, külçe ve madeni para talebi 14,9 milyar dolar olarak gerçekleşti Altın takı talebi 442,5 ton ile önceki yılın 416,7 tonluk değerine göre yüzde 6 yükseldi. Geçen yılın aynı çeyreğinde elde edilen 16 milyar dolara göre yüzde 34'lük artış meydana geldi. Hindistan, Çin ve Türkiye, 2011'in ikinci çeyreğinde, küresel takı talebinin yüzde 59'unu oluştururken, önceki yıllara göre 36,1 tonluk birleşik büyüme sağladı. Merkez bankaları tarafından gerçekleştirilen net satın alımlardaki artış nedeniyle altın arzı, 2010'un ikinci çeyreğindeki 1.108,3 tonluk değere göre yüzde 4 oranında gerileyerek, 1.058,7 ton oldu. Maden üretimi, yüzde 7 oranında yükselerek, 708,8 ton oldu. Merkez bankası alımları, 2010'un ikinci çeyreğine göre 4 katın üzerinde arttı. Hurda geri dönüşümü 2010'un ikinci çeyreğindeki 444,3 tonluk değere göre yüzde 3 gerileyerek, 429,3 tonda kaldı. Dünya Altın Konseyi Yatırımlar Bölümü Genel Müdürü Marcus Grubb, verileri şöyle değerlendirdi: ''Hindistan ve Çin'deki talebin gücü, bu çeyrekteki geri dönüşüm etkinliğindeki genel düşüş ile birleştiğinde, tüketicilerin mevcut fiyatlara uyum gösterdiğini ve fiyatlardaki yükselme eğiliminin devam etmesini beklediğini gösteriyor. Buna ek olarak, makroekonomide devam eden belirsizlik, hüküm süren borç krizi ve geniş ölçekli enflasyon baskıları, altın talebinin gücünü korumasını sağlayacak.''