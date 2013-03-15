Türkiye'de 82 bin 693 camiye karşılık 937 cemevi var

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün İçişleri Bakanlığı’ndan edindiği resmi verilere göre, 81 ilde toplam 937 Cem evi var. 31 ilde cemevi yok. Cami bulunmayan il sayısı ise sıfır. Tokat, 172 cemevi ile ilk sırada. 3 bin 113 caminin bulunduğu İstanbul’da cemevi sayısı 64.

TBMM’de cemevi açılması mücadelesini sürdüren CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Bilgi Edinme Yasası kapsamında Türkiye’deki cemevleri sayısal profilini ortaya çıkardı. Türkiye’de 82 bin 693 cami var. Cemevi sayısı ise 937. Camisi olmayan il sayısı sıfır. Cemevi bulunmayan il sayısı ise 31. 3 bin 113 caminin bulunduğu İstanbul’da cemevi sayısı 64. Tunceli’de cem evi sayısı 8. İki adet cemevi inşaatı sürüyor. Tekirdağ’da da üçüncü bir cemevi için inşaatı sürüyor.

31 ilde Alevilerin cemevi yok

Aygün, basın duyurusunda, “Cemevleri Alevilerin ibadet mekanı olmasının yanı sıra, hayati önemi aynı zamanda “sivil bir dinselliğin” mekansal imkanı ve ifadesidir. Bu mekansal imkanın nicel karşılığı ya da eşitliği Türkiye Cumhuriyeti’nin 81 ilinde 937 cemevine tekabül etmektedir” dedi.

İstanbul’da 64 cemevi karşılık 3 bin 113 cami

81 ilin 31’inde Alevilerin mekansal imkan olarak kendilerini ifade edebilecekleri hiçbir yer bulunmamaktadır. Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verdiği istatistiklerine göre, Türkiye’de toplam 82 bin 693 cami bulunmakta ve en çok cami 3 bin 113 ile İstanbul ilk sırada yer almaktadır.

Cami ve cemevlerine dair vermiş olduğumuz sayısal veya nicel veriler ikisinden birini diğerine indirgemek ya da birini diğerine alternatif olarak göstermek değildir. Tam tersine eşit haklar perspektifinden, eşitlik ilkesinin tam gözetir nitelikte hiçbir zaman uygulanmadığını nicel ya da sayısal veriler aracılığı ile görünür kılmaya çalışmaktır.

Afyonkarahisar’dan Hakkari’ye

Cemevi olmayan 31 il şöyle. Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Bilecik, Bitlis, Bolu, Erzurum, Giresun, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Mardin, Muğla, Niğde, Rize, Siirt, Sinop, Trabzon, Van, Aksaray, Karaman, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Kilis, Düzce

Tokat-Çorum- Sivas ilk üç iller

En çok Cemevinin bulunduğu ilk üç il Tokat (172), Çorum (90) ve Sivas (71). İstanbul’da ise 64 Cem Evi var. İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 08.03.2013 tarihli Türkiye genelindeki cemevi sayısı ve illere göre dağılım tablosu şöyle: Amasya (49), Ankara (40), Antalya (7), Aydın (13), Balıkesir (19), Bingöl (3), Burdur (1), Bursa (12), Çanakkale (1), Çankırı (8), Denizli (4), Diyarbakır (3), Edirne (1), Elazığ (6), Erzincan (13), Eskişehir (22), Gaziantep (8), Gümüşhane (1), Isparta (9), mersin (3), İzmir (26), Kayseri (4), Kocaeli (11), Konya (1), Kütahya (8), Malatya (18), Manisa (10), Muş (15), Nevşehir (8), Ordu (30), Sakarya (1), Samsun (17), Tekirdağ (2), Tunceli (8), Şanlıurfa (4), Uşak (1), Yozgat (36), Zonguldak (10), Bayburt (4), Kırıkkale (10), Ardahan (19), Yalova (2), Osmaniye (1).

İşte illere göre cemevlerinin dağılımı: