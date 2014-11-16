Türkiye'de 680 bin tehlikeli işyeri var, 470 bininin iş güvenliği uzmanı yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 680 bin tehlikeli işyeri bulunduğunu söyledi. Bakan Çelik, bu işyerlerinden 470 bininin henüz iş güvenliği uzmanıyla sözleşme imzalamadığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, Çelik, iş güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Bu konuda ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız” diyen Bakan Çelik, “Nedir o sıkıntı, yani minareyi balyozu eline alıp 20 metre yukarıdan hiçbir bir güvence almadan yıkan bir adam olduğu sürece, asansörün sivicinin takılıp takılmadığına bakma zahmetini göstermeyen sorumlular, sorumsuzlar olduğu sürece, maskesi var mı yok mu, iş yeri ruhsatlı mı, değil bakmadan, yerin altına insanları gönderenler olduğu sürece bu kazaların önüne geçemeyiz. 3 gün önce Edirne'de bir maden kazası meydana geldi ve 3 kişi yanık şu anda. Bu ocak, temmuz ayında kapatılmış, kapalı. Ocağı 'çalıştırılamaz, üretim yapamaz' diye mühürlemişiz. Adam 3 kişiyi temmuzdan sonra işe başlatıyor ve bu insanlara yerin altından kömür çıkarttırıyor. Öyle sorumsuz işveren olduğu sürece buradan işverenlerin büyük bölümünü tenzih ediyorum, az sayıdaki sorumsuz insan, büyük bir işveren kitlesinin imajını bozucu bir tablo oluşturuyor" diye konuştu.

‘Türkiye 'de tehlikeli ve çok

tehlikeli 680 bin iş yeri var’

AB normlarında, 2014 vizyonuna uygun, hem işveren hem de çalışan anlamında farkındalık yaratacak bir yasa çıkarttıklarını belirten Çelik, bu yasaya uymayanların paraya çevrilemeyen 3 ila 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacağını vurguladı.

Bakan Çelik, Türkiye'de tehlikeli ve çok tehlikeli 680 bin iş yeri bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu iş yerlerinin 470 bininin henüz iş güvenliği uzmanıyla sözleşme imzalamadı. 205 bini yapmış. Yapmayınca ne oluyor, yasa 2014 ocak ayında girdiği için ocak ayından bu güne her ay 11 bin lira müeyyide cezası hazır. Şimdi yapacağımız bu düzenlemede sırf farkındalık oluşturmak için söylüyorum, çok kısa bir süre vereceğiz, bugünden herkes tedbirini alsın. İş güvenliği uzmanıyla sözleşmeyi yaptın yaptın, yapmadın, müeyyideler faiziyle birlikte kapının önüne gelecek. Eğer yapmama konusunda direniyorsan bu müeyyideyi karşılayacaksın. 'Hayır, ben görevimi yerine getiriyor, sözleşmemi yapıyorum' diyorsa işveren, 10 aylık geçmişe dönük muafiyeti getirmiş olacağız."