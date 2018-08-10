Türkiye'de 6 ayda 119 fabrika yandı

Kimya Mühendisleri Odası, yılın ilk 6 ayında, sadece kimya sektörü ile ilişkili fabrikalarda, toplam 119 endüstriyel yangın yaşandığını söyledi. 2017 toplamında bu rakam 182'ydi.

Türkiye’deki fabrika yangınları önlenemezken, İstanbul’da bir deri imalathanesinde ve Kocaeli’nde bir atık sanayi tesisinde daha yangın çıktı. 2018 yılının ilk altı ayında en az 119 endüstriyel yangın/patlama vakası yaşandı.

Birgün’den Sevgim Denizaltı’nın haberine göre, Kimya Mühendisleri Odası (KMO) İstanbul Şubesi fabrika yangın ve patlamalarında en az 5 işçi yaşamını yitirdiğini ve 103 işçi yaralandığını söyledi.

İstanbul Davutpaşa Demirelli 2. Sanayi Sitesi’nde dün öğle saatlerinde meydana gelen yangın sonrası, binada işçi olarak çalışan ve yangının başladığı sırada mesaide olan Mesut Demir, “Şartelleri kapattık ve binayı boşalttık komple. Mahsur kalan ve yaralı kimse yok, nasıl yandığını bilmiyoruz. Bu deri fabrikasının ikinci yanışı. 3 sene önce de yanmıştı” dedi.

Mobilya ve ağaç sektöründeki yangınlar daha değil

KMO İstanbul Şube Başkanı Selin Top, bu yılın ilk altı ayında, kimya ile ilişkili sektörlerde en az 119 endüstriyel patlama ve yangın tespit ettiklerini belirtti. Mobilya, kâğıt ve ağaç sektöründe yaşanan yangınlar ise bu sayıya dahil değil. 2017 yılında basın araştırmasıyla en az 182 yangın ve patlama tespit ettiklerini aktaran Top, “Bu yangın ve patlamalar nedeni ile geçen yıl en az 20 işçi hayatını kaybetti, en az 308 işçi de yaralandı. 2018’e geldiğimizde de yakın zamanda yayımlayacağımız 6 aylık raporumuz için basın taraması gerçekleştirdiğimizde, geçen yılın ilk altı ayına göre yaklaşık yüzde 52 oranında daha fazla vaka olduğunu gördük” dedi.

Kazaların önüne geçmek mümkün

Bu yangın ve patlamaların hepsinin önlenebilir olduğuna vurgu yapan Top, şunları kaydetti: “Ne yazık ki işçi sağlığı ve iş güvenliği kültürü oturmadığından ve oturması da sermaye tarafından çok tercih edilmediğinden ne iş cinayetleri önlenebiliyor ne de endüstriyel yangınlar ve patlamalar. Hemen her hafta yangın ve patlama haberleri alıyoruz ki bunların hepsi önlenebilir. Akıldan, bilimden, emekten yana politikalar ve önlemlerle tüm bu kazaların önüne geçmek mümkün.”

Selin Top, endüstriyel patlama ve yangınlara karşı acilen alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

– Tüm kimya tesislerinde patlamadan korunma dökümanları hazırlanmalı, risk analizleri gerçekleştirilmeli ve gerekli aksiyonlar alınmalı.

– Büyük ve küçük ölçekli endüstriyel kazalar merkezi bir sistem ile takip edilmeli ve şeffaf olarak paylaşılmalı.

– Kimyasal kazaları araştırma kurumu kurulmalı.

– Bir risk haritası çıkarılmalı. İl ve bölge bazında tehlikeli kimyasal maddeler envanteri tutulmalı, ruhsatlandırma süreçlerine kamu yararını gözeten KMO da dahil edilmeli.

– Risklerin yönetilebilmesi için kimya tesisleri, sağlıklı bir şekilde yer seçimi ve riskleri belirlenmiş, denetimi gerçekleştirilen Organize Sanayi Bölgelerine taşınmalı. Bu OSB’lerde atık yönetimi, kimyasalların yönetimi, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda çalışmalar yapılmalı.