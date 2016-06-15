Türkiye’de 6-17 yaş arasında 900 bin çocuk işçi var!

Çocuk İstismarını Önleme Araştırma Komisyonu’nda Jandarma ve Emniyetin sorumluluk alanında çocuğa yönelik cinsel istismar olaylarıyla ilgili sunum yapan İçişleri Bakanlığı yetkilileri istismar ve tacizle ilgili rakamları vermedi. Muhalefet milletvekillerinin konuyla ilgili ısrarları üzerine, istenilen bilgilerin daha sonra yazılı olarak gönderileceği belirtildi. İçişleri Bakanlığı’ndan sonra çocuk işçiliği sunumu yapan Çalışma Bakanlığı’nın TÜİK’e dayandırdığı rakamlar korkutucu. Türkiye’de 6-17 yaş arasında 893.900, 6-14 arasında 292 bin, 14-17 arasında 600 bin civarında çocuk işçi var. Çalışma Bakanlığı iş müfettişini verdiği bilgiye göre, 50’nin altında işçi çalıştıran iş yerleri 4857 sayılı kanunda düzenleme olmaması nedeniyle denetlenemiyor.

“Başta cinsel istismar olmak üzere, çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan” Meclis Araştırması Komisyonu’nda Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Osman Kolay sunum yaptı. Kolay, okul çevresi ve güzergâhlarında meydana gelen suçlara ilişkin, risk analizi yaparak belirlenen risk derecelerine göre planlı önlemler alındığını, son 3 eğitim-öğretim yılında okul çevrelerinde, okulla ilişiği bulunmayan 553 bin 199 kişinin kontrole tabi tutularak, okul çevresinden uzaklaştırıldığını söyledi.

Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Personel Yarbay Özlem Yılmaz da çocuklara yönelik faaliyetlerin 48 ilde Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği, 33 ilde ise Çocuk ve Kadın Suçları İşlem Astsubayı tarafından yürütüldüğünü, ildeki teşkilat yapılanmasının nüfus ve suç oranlarına göre belirlendiğini anlattı.