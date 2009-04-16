Türkiye'de 50 milyon ampul değişti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, enerjide tasarruftan ziyade verimlilik üzerinde durduklarını bildirdi. Bu amaçla 50 milyona yakın ampulün değiştirildiğini söyledi.





Enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle, DSİ toplantı salonunda "ENVER Çocuk Şenliği" düzenlendi.



81 ilden 81 ilköğretim öğrencisinin "ENVER İzcisi" olarak katıldığı etkinlikte konuşan Bakan Güler, şenliğin kendisine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak "enerji" verdiğini söyledi.



Enerjinin verimli kullanılması amacıyla çok geniş bir kapsamlı çalışma başlattıklarını anlatan Bakan Güler, bu harekete Milli Eğitim Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı kapsamında valiliklerin, Ulaştırma, Bayındırlık ve İskan, Sanayi ve Adalet Bakanlıklarının da destek verdiklerini belirtti.



Enerji Verimliliği (ENVER) Projesi kapsamında Türkiye'de yaklaşık 50 milyon ampulün enerjiyi verimli kullanan ampuller ile değiştiğini ifade eden Güler, şunları kaydetti:



"Şu anda 100 vatlık verimsiz ampulle aydınlatma yapacağınıza aynı ışığı veren 20 vatlık ampulle üretirseniz, yüzde 80 enerji tasarrufu yapmış oluyorsunuz. Yani bir lambayı tasarruflu olanla değiştirdiğinizde hem tasarruf etmiş oluyorsunuz, hem de karbondioksit açısından bir azalma olduğu için 2 ağaç dikmiş gibi oluyorsunuz.



Bunu tüm Türkiye'de yaparsak, herkes ampulünü değiştirirse iki Keban Barajı yapmış gibi olacağız. Bir de sanayide tüketilen elektriğin yüzde 70'i motorlarda kullanılıyor ve bunların büyük bir kısmı verimsiz. İş büyük de olsa küçük de olsa büyük motor kullanılıyor. Bundan dolayı da çok elektrik tüketiliyor. Enerji verimliliğinde bina yalıtımı da çok önemli, binaların yüzde 90'ının yalıtımı yok "



Enerjide "tasarruf"tan ziyade "verimlilik" üzerinde durduklarını vurgulayan Güler, enerji verimliliği ile yaşam kalitesinden herhangi bir şeyin eksilmeyeceğini söyledi.



Bakan Güler,"verimli kullanılırsa enerji gelecektir, hem gelecek enerji anlamında hem de geleceğimiz anlamında' diyerek sözlerini tamamladı.



Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Muammer Yaşar Özgül de dünyada enerji ihtiyacının giderek arttığını ve Türkiye'nin de enerji kaynaklarını zenginleştirmesi bunun yanı sıra elindeki kaynakları iyi kullanması gerektiğini söyledi.



Özgül, enerji verimliliği hareketi kapsamında da öğrencileri ve gençleri bilinçlendirmenin önemine işaret etti.



Salondaki fazla ışıklar dikkat çekti



ENVER Şenliği kapsamında ENVER çocuk şenliği çizgi filmi gösterilirken, moderatör yönetiminde 7 bölgeden birer panelist çocuğun katılımı ile "Enerji Verimliliği ve Geleceğimiz" konulu panel düzenlendi.



Panelde öğrenciler enerji verimliliği konusunda görüşlerini ifade ederken, sunucu Tayfun Talipoğlu'nun sorularını yanıtladı.



Bir öğrencinin ise "çizgi filmde de boşa yanan ışıkları kapatın diyorsunuz ama salonda fazla yanan ışıklar var" demesi üzerine, salonda yanan fazla ışıklar kapatıldı.



Bir başka öğrencinin de fazla ışıkların kapatılmasına rağmen "renkli ışıkların" niye yandığını sorması üzerine Talipoğlu, "onlar sahne ışıkları, bizi güzel göstersinler diye size kalsak bizi mum ışığında bırakırsınız" şeklinde espri yaptı.



Konuşmaların öğrenciler tarafından ENVER hareketine katkı sağlayan "İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TPAO, Eti Maden İşletmeleri, EÜAŞ, TEİAŞ, Cezaevleri Genel Müdürlüğü,Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği, Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği, Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği, Arçelik, Siemens, Gamak, Philips İpragaz, İzoder" temsilcilerine notları "pekiyi" olan enerji verimliliği karneleri dağıtıldı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Güler ile MEB Müsteşarı Özgül tarafından da temsilcilere teşekkür plaketi verildi.



Şenliğin sonunda Bakan Güler, 81 ilden gelen öğrenciler ve ödül alan kuruluş temsilcileri ile toplu fotoğraf çektirdi.

