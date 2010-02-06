Türkiye’de 50 bin araç çağrılabilir

T24 - Pedal Toyota Pazarlama A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, gaz pedalı sorunu nedeniyle başlatılan geri çağırma operasyonuyla ilgili tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, “Kendimizi en kötü senaryoya göre hazırladık. Türkiye’de servise çağırılması gerekeceğinden şüphelendiğimiz araç sayısı 50 bin civarında” dedi.



Toyota’nın, geri çağırmaya konu olan gaz pedallarının kullanıldığı araçların seri numaralarını belirleme çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Bozkurt, bu araçların 2005’ten 2009 ağustos ayına kadar üretilenler arasından olacağını kaydetti. Listelerin çok kısa sürede kendilerine ulaşacağını bildiren Bozkurt, ulaşır ulaşmaz da çalışmalara başlayacaklarını, araçlarda kullanılacak yeni parçaların da önümüzdeki hafta Türkiye’de olacağını kaydetti. Bozkurt, her bir aracın ortalama yarım saat içinde işlemlerinin tamamlanacağına dikkat çekti.





4-6 hafta sürer



Tüm servislerinde personel sayısının artırıldığını, çalışma saatlerinin uzatıldığını söyleyen Ali Haydar Bozkurt, “Çağrı merkezimizin personelini de artırdık. Bizi arayan ve şüphe duyan müşterilerimizi servislerimize davet ediyoruz. Elimizdeki listeden pedal kodlarını kontrol ediyoruz” dedi. Bozkurt, ellerine listelerin ulaşmasından sonra, tüm bu araçların iyileştirme çalışmalarını 4 ila 6 haftada bitirmeyi planladıklarını da ifade etti. Bozkurt, operasyonun maliyeti konusunda bir bilgi vermezken, bunun sadece işçilik ücretleri açısından 2 milyon TL’yi aşabileceği tahmin ediliyor.



Satış ve pazar payı hedeflerinde hiçbir değişiklik yapmadıklarını da söyleyen Bozkurt, “Sonuçta Türkiye’de 13 model satıyoruz. Bunun 6’sı çağırma kapsamında. Üstelik son gelen araçlarımızda hiçbir problem de yok” dedi.





Başkan özür diledi kalite sözü verdi



Toyota Motor şirketinin Başkanı Akio Toyoda, geri çağırma operasyonu nedeniyle özür dilerken, kurulacak özel bir komiteyle kalite kontrolünün sağlamlaştırılacağını, bu komitenin başında da kendisinin bulunacağını söyledi. Toyoda, “Müşterilerimizin güvenliği önceliklidir. İnanın bana Toyota araçları sağlam. Daha iyi ürün teslim etmeye çalışıyoruz. Bir lider olarak müşterilerimizin takdirini kazanmak için elimden geleni yapacağım” dedi.





