"Türkiye'de 4.3 milyon göçmen yaşıyor; mülteci statüsünde 3 kişi var"

TBMM Mülteci Alt Komisyonu Başkanı ve AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu, şu anda Türkiye'de 4.3 milyon göçmen yaşadığını söyledi. Türkiye’de mülteci statüsünde sadece 3 kişi olduğuna dikkat çeken Uslu, Iraklı, Filistinli ve diğer uluslararası koruma arayanların Türkiye’de sayılarının 300 bini bulduğunu belirtti.

Komisyonun son şekli verilmesi için dün yapılan toplantısında konuşan AKP’li Başkan Uslu, Türkiye’nin bir istikrar ülkesi olduğunu ifade ederek, göç rakamlarına ilişkin bilgiler verdi. Buna göre, Türkiye’de bugün dünyanın 190 ayrı ülkesinden 150 binden fazla öğrenci bulunuyor. 60 bine yakın çalışma izniyle yaşayan farklı ülkelerden insanlar var. Antalya’nın Alanya ilçesinde 30 bin Alman yaşıyor.

Uslu, ayrıca Alt Komisyon'un 2018’de adında değişiklik yaparak yola devam etmeyi planladığını aktardı.

Komisyon başkanı Uslu’nun tutanaklara yansıyan konuşmasının bazı bölümleri şöyle:

Başkan– Suriyeliler konusuna ciddi şekilde eğildik şu ana kadar ama bundan sonra Iraklılar, Filistinliler ve diğer uluslararası koruma arayanlar var Türkiye'de ve sayıları 300 bini bulmuş durumda, onlarla ilgili bir çalışma yapmadık şu ana kadar, özellikle onların üzerine yoğunlaşalım diye düşünüyorum ama tabii, onlara yoğunlaşırken Suriyelilerle ilgili konuları çalışmayacağız anlamına gelmiyor. Dediğiniz gibi, bir dava olur, o davaya müdahil olmak isteriz veya takip etmek isteriz, karar alır, gideriz, onda herhangi bir sorun yok.

Başkan–Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda ve Türkiye’de mülteci yok. Şu anda mülteci statüsünde olan Türkiye’de 3 kişi var. Uluslararası koruma statüsünde olan bu anlamda biliyorsunuz ki 3 milyon 600 bin kişi var Suriyeliler ve diğer koruma, 600 bin de Türkiye’de üzerinde görmemiz gereken düzenli göçmen var, ikamet izniyle kalan insanlar var, 600 bin. Şu anda Türkiye’de 4,3 milyon göçmen yaşıyor.

Biz bir istikrar ülkesiyiz, özellikle 600 bin kişi Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye göçüyorlar. Ben mesela Antalyalıyım, Antalya’nın Alanya ilçesinde 30 bin Alman yaşıyor, ikamet izni var, bunlar göçmen statüsüyle yaşıyor, 10 binden fazla Rus yaşıyor.

Türkiye’de 150 binden fazla öğrenci var bugün dünyanın 190 ayrı ülkesinden. Bunların hepsi göçmen statüsüyle yaşıyor ve ikamet izniyle yaşıyor. 60 bine yakın çalışma izniyle yaşayan farklı ülkelerden insanlar var, bunların da entegrasyon problemleri var. İşte Aydın’a arkadaşlarla beraber gittiğimizde,

CHP’li Aydın Belediye Başkanımıza uğramıştık, onun konusu Suriyeliler olduğu kadar İngilizlerdi çünkü orada İngilizler yaşıyordu ve İngilizlerin talepleri vardı belediyeden bir anlamda; bu da aslında görmemiz gereken bir konudur diye düşünüyorum. O yüzden Komisyonun ismini bariz daha genişletelim diye düşünüyorum.