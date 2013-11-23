Türkiye'de 400 bin kayıt dışı Suriyeli var

Kampların dışındaki 400 bin Suriyeli’nin devlette kaydının olmadığı ortaya çıktı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’ndan (AFAD) sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı, önceki gün AFAD’la çalışan tüm kurulların yetkilileriyle birlikte basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Suriye’deki savaştan kaçıp Türkiye’ye gelen; çeşitli illerde büyük oranda sokaklarda yaşayan ve sayıları yaklaşık 400 bin olduğu tahmin edilen Suriyeli sığınmacılar konuşuldu.

Taraf gazetesinden Ayfer Çalıkıran’ın haberine göre bu toplantıda AFAD, kamp dışındaki Suriyeli sığınmacılar için harekete geçme kararı aldı. Atılacak ilk adımda kamp dışında yaşayan sığınmacılar, kaymakamlıklar aracılığıyla kayıt altına alınacak. Toplantıda ayrıca sığınmacılara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşılama çalışmaları yapılması için de harekete geçildi.

Kayıtlar BM’nin TIR’larıyla yapılacak

Mülteci Derneği Başkanı Taner Kılıç, kamp dışında kalan sığınmacıların; iklim koşulları, mahremiyet koşulları ve güvenlik koşullarından kaynaklı kamp dışında yaşamayı tercih ettiğini dile getirdi.

Taner Kılıç, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’ndan (AFAD) sorumlu Vali Yardımcısının düzenlediği toplantıdan iki gün önce AFAD yetkililerinin kendi aralarında bir toplantı yaptıklarını dile getirdi. Kılıç, Salı günü Ankara’da yapılan bu toplantıyla ilgili şunları söyledi: “AFAD’ın yaptığı toplantıya katıldım. Orada Birleşmiş Milletler’in Türkiye’ye 23 tane mobil TIR hibe edeceğini öğrendim. Bu mobil TIR’ların içinde kayıt odası bulunuyor. Bunlar başta bölgedeki illeri daha sonra da gezici olarak 81 ili dolaşacak. Kaydı alınan kişilerin sağlık hizmetleri valilikler tarafından yapılacak.”

Sayıları çok dramları büyük

Uzun süredir Türkiye’nin gündeminde olan kamp dışındaki Suriyeli sığınmacıların sayılarının artmasıyla sorunlar daha da büyümeye başladı. Parklarda yaşayan Türkmen Alevi sığınmacıları ilk kez Taraf gündeme taşımış, Alevi kurumları ve çeşitli STK’lar duruma el koymuştu. Etnik ve mezhebi farklılıklardan dolayı Sünni mültecilerle aynı kamplarda kalmak istmeyen sığınmacılar için başka kamplar kurulması gündeme geldi. Alevi kurumları da hükümete ayrı kamplar kurulması için çağrılarda bulundu ancak bu talep gerçekleştirilmedi. Bazıları parklarda bazıları da kötü koşullardaki evlerde yaşayan sığınmacıların önemli bir kısmı şehir merkezlerinde dilencilik yapıyor. Sığınmacılar her gün başka bir dramla karşı karşıya. AFAD’ın toplantısında Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan bu sığınmacıların kaymakamlıklar aracılığıyla kayıt altına alınmasına karar verildi.

Aşılama faaliyeti başlayacak

Suriyeli mültecilerle ilgili ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları çeşitli araştırmalar yaptı ve bu araştırmalar sonucunda raporlar hazırlandı. Konuyla ilgili hazırlanan raporlarda birçok çocuğun kötü koşullarda ve düşük ücretlerle çalıştırıldığına yer verildi.

Öte yandan sığınmacıların sağlık durumları da önem arz ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu son bir yılda, 625 Suriyeli misafirde kızamık hastalığı saptandığını belirterek, “Suriyeli sığınmacılarda bugüne kadar toplam 72 kişide tüberküloz tespit edilmiştir. Bu hastalardan 18’i kamplarda kalmakta, 54’ü ise kamp dışında ikamet etmektedir” diyerek sığınmacıların sağlık durumuna dikkat çekmişti. AFAD’ın toplantısında alınan karalardan biri sağlıkla ilgili. Sığınmacılara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşılama çalışmaları yapılması kararlaştırıldı.