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Spor

Türkiye'de 3.845 yabancı sporcu var

Türkiye’de çeşitli branşlarda 11 bin 71 kulüpte kayıtlı bir milyon 980 bin lisanslı sporcu var. Bunlardan 3 bin 845'ü yabancı.

03 Mart 2012 17:18

 

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın yazılı soru önergesini yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı spor dünyasının çetelesini çıkardı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bir milyon 980 bin lisanslı sporcu, 114 bin 500  birinci kademe antrenör yardımcısı, 14 bin ikinci kademe antrenör, 3 bin 900 üçüncü kademe kıdemli antrenör, 1.700 dördüncü kademe baş antrenör ve 807'si teknik direktör olmak üzere yaklaşık 136 bin spor adamı var. Bakanlıktan verilen bilgiye göre, spor masörü sayısı ise 5 bin 195.

Tezcan’ın “Yabancı spor sayısının azaltılması ve alt yapıdan yetişen oyuncu oynatma zorunluluğu getirilmesini düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Alt yapıdan yeni yeteneklerin keşfedilmesine ve yetiştirilmesine yönelik çalışmaların federasyonlar tarafından yapıldığı yanıtı verildi. Yabancı oyuncu sayıları belirlenirken Türkiye’nin uluslararası platformdaki başarı seviyesinin etkilenmemesine dikkat edildiği vurgulandı.


İstanbul kulüp zengini


Bakanlıktan verilen bilgiye göre 3'ü askeri olmak üzere İstanbul’da 1.520 spor kulübü faaliyet gösteriyor. İstanbul’u 845 kulüple Ankara, 609 kulüple İzmir, 386 kulüple  Bursa ve 319 kulüple Antalya izliyor.


Şırnak ve Ardahan kulüp fakiri


Sosyo-ekonomik olarak Türkiye’nin en geri kalmış illeri arasında yer alan Şırnak'ta 14, Ardahan’da ise 17 spor kulübü var. Siirt’te 24, Gümüşhane’de 33, Tunceli’de ise 37 spor kulübü faaliyet gösteriyor.


Yabanacı sporcuların ücretleri açıklanmadı


Gençlik ve Spor Bakanlığı yabancı sporculara verilen ücretleri ise açıklamadı. Bakanlık, ücretlerle ilgili olarak “Sporcuların mali haklarıyla ilgili konular kulüplerin bilgisi dahilindedir” dedi.

 

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