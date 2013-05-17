Türkiye'de 30 bin 240 site erişime kapalı

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, 17 Mayıs Telekomünikasyon Günü’nde, erişime kapalı site sayısının son verilere göre, 30 bin 240 olduğunu söyledi. İnternet sitelerine yönelik engelleme ve yasakların çoğu zaman gerekçe göstermeden keyfi olarak uygulandığına dikkat çekti.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan Onur, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’a internet yasaklarını sordu.

Onur’un, önerge ve gerekçesi şöyle:

‘Devlet kontrolü adeta baskı altındalar’

“İnternet ortamında işlenen suçlarla mücadeleyi öngören 5651 sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u 04.05.2007 yılında yürürlüğe girmesinden sonra devlet kontrolü ile internet kullanıcıları adeta baskı altına alınmıştır. Bilim Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı TİB’in yasakçı uygulamaları 2007 yılından itibaren büyük bir artış göstermiştir.”

‘Gerekçe göstermeden yasaklanıyor’

“İnternet sitelerine yönelik engellemeler ve yasaklar çoğu zaman gerekçe göstermeden keyfiyetle uygulanmaktadır. Mahkeme kararları ile yapılan birçok erişim engellemesinde mahkeme ismi ve karar bilgileri artık yazılmamaktadır. Engelliweb.com adlı internet sitesi erişime engellenmiş internet sitelerini listelemekte ve istatistikleri yayınlamaktadır. Bu istatistiklere göre Türkiye’de şimdiye kadar 30240 erişime engelleme kararı verilmiştir.

Dünyada ifade özgürlüğü ihlallerini izleyen raporlarda ortaya çıkan sonuçlarda ise, Türkiye olumsuz bir profil sergilemekte, her geçen gün artan baskıcı ortamla birlikte internet düşmanı ülkeler arasında gösterilmektedir.

Bu bağlamda;

- 5651 sayılı Kanunun 2007 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte erişime engellenen sitelerin sayısındaki artış yüzde kaçtır?

- 2013 yılı Mayıs ayı itibariyle yasaklı olan kaç site bulunmaktadır?

- Siyasi sebeplerle erişimi engellen kaç site bulunmaktadır?

- Yasaklı olan sitelerin kaç tanesinde mahkeme kararı bulunmaktadır?

- Erişimi engellenen sitelerin yüzde kaçı TİB ve BTK kararlarıyla, yüzde kaçı mahkeme kararıyla engellenmiştir?

- Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Siber Güvenlik Kurulu’nun erişimi engelleme uygulaması bulunmakta mıdır?

- Siber Güvenlik Tatbikatı bünyesinde internet siteleri kapatılmış mıdır? Kapatıldıysa kapatılan sitelerin sayısı kaçtır?”