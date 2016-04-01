Türkiye'de 29 gazeteci tutuklu

Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu (TGDP)’nin saptamasına göre 29 Mart 2016 tarihi itibariyle Türkiye 29 gazeteci tutuklu bulunuyor.

TGDP'nin derlemesine göre tutuklu gazetecilerin listesi şöyle:



1- Ali Konar, Azadiya Welat Gazetesi Temsilcisi, Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi

2- Cebrail Parıltı, Anadolu Ajansı (AA) Derik Muhabiri, Mardin Kapalı Cezaevi

3- Erdal Süsem, Eylül Dergisi Editörü, Edirne F Tipi Cezaevi

4- Erol Zavar, Odak Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, ANKARA

5- Ferhat Çiftçi, Azadiya Welat Gazetesi Gaziantep Temsilcisi, Gaziantep H Tipi Cezaevi

6- Feyyaz İmrak, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Antalya Cezaevi

7- Gurbet Çakar, Hevi Kadın Dergisi, Van E Tipi Cezaevi

8- Gültekin Avcı, Bugün Gazetesi Yazarı, Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi

9- Hamit Dilbahar, Azadiya Welat Gazetesi Yazarı, Erzurum H Tipi Cezaevi

10- Hatice Duman, Atılım Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi, İstanbul

11- Hidayet Karaca, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı, Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi

12- Kamuran Sunbat, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Çukurova Eski Muhabiri, Şırnak T Tipi Cezaevi

13- Kenan Karavil, Radyo Dünya Genel Yayın Yönetmeni, Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi

14- Mazlum Dolan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi

15- Mehmet Baransu, Taraf Gazetesi Yazarı, Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi

16- Mikail Barut, Özgür Halk Dergisi eski Editörü, Silivri Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi

17- Miktat Algül, Mezitli FM Genel Yayın Koordinatörü, Sincan 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi

18- Muhammet Yusuf Keskin, Yurtsever Gençlik Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi

19- Mustafa Gök, Ekmek ve Adalet Dergisi Ankara Temsilcisi, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, ANKARA

20- Nazım Daştan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Antep H Tipi Cezaevi

21- Nedim Oruç, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Şırnak T Tipi Cezaevi

22- Nuri Akman, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Malatya E Tipi Cezaevi

23- Nuri Yeşil, Azadiya Welat Gazetesi Dersim Temsilcisi, Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi

24- Özgür Amed (Ethem Çağır), Özgür Gündem Gazetesi Yazarı, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi

25- Sami Tunca, Mücadele Birliği Dergisi Yazı İşleri Müdürü, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi,

26- Serkan Aydemir, Bitlis Aktüel gazetesi muhabiri, Bitlis E Tipi Cezaevi

27- Seyithan Akyüz, Azadiya Welat Gazetesi Adana Temsilcisi, İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi

28- Şahabettin Demir, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Van Erciş Açık Cezaevi

29- Yılmaz Kahraman, Özgür Halk Dergisi Editörü, Silivri 5 Nolu F Tipi Cezaevi



Erdoğan: Tutuklu 52 kişi "gazeteci" değil, cezası kesinleşmiş mahkûmdur!

ABD’nin başkenti Washington’ın en prestijli düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsü'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki tutuklu gazetecilerden 52 kişin "gazeteci" olmadığını iddia ederken şunları söyledi:

"Tutuklu gazetecilerle ilgili burada Adalet Bakanlığımızın bilgilerini içeren dosyayı vereyim. Ben özetini vereyim, tutuklu gazeteci olduğu iddia edilen 52 isim, başta terör suçları olmak üzere birçok suçtan temyiz aşamları da tamamlanmak suretiyle cezası kesinleşen isimlerdir. Bunlar mahkumdur. 4 isim ise cezası yerel mahkemeler tarafından verilen, temyiz süreci devam edilen isimledir. Tutuklu gazeteci olduğu iddia edilen sadece 7 isim vardır. Sadece 2’sinin sarı basın kartı vardır. Bunlar da bizi aldatmasın. 7 isimden 4’ü PKK terör örgütüne üye olmak, 3’ü ise FETÖ terör örgütüne üye olmaktan yargılanmaya devam ediyor."