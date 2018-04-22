Türkiye'de 23 Nisan kutlanmaya başladı; İzmir'de şenlik, Maltepe'de maraton, Şişli'de tiyatro oyunları...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’nin her yerinde kutlanmaya başlandı. İzmir’de 26. Uluslararası 23 Nisan Karşıyaka Çocuk Şenliği’nde dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar danslarıyla kenti karnaval alanına dönüştürdü. Maltepe'de maraton düzenlendi, Kadıköy'de de kültür merkezlerinden parklara, sokaklardan sahnelere pek çok alanı çocuklar için bayram yerine çevirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul’un pek çok ilçesinde kutlanmaya başlandı. Bakırköy Belediyesi Demokrasi Parkı ve Cumhuriyet Evi yarın saat 15.00’da düzenlenecek törenle açılacak. Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşamak için çocuklarıyla, torunlarıyla beraber bütün Bakırköylüleri açılışa bekliyoruz” dedi.

Maltepe’de maraton

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Maltepe Kent Konseyi ve Momentum Atletizm Derneği işbirliğiyle bir maraton düzenlendi. İlçedeki 8 ortaokuldan, 200 çocuğun katıldığı “Ortaokullar Arası Çocuk Maratonu”nda, katılan çocuklara madalya verildi.

Atatürk portresi

Türkiye’nin yedi bölgesindeki köy okullarından Büyükçekmece Belediyesi’nin “7 Renk Büyük Ahenk” projesi kapsamında gelecek çocuklar, yarın saat 14.00’da belediye binası meydanında dev bir Türk bayrağı ve Atatürk portresi çizecek.

Avcılar’a Fen Lisesi

Avcılar Kent Konseyi Çocuk Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Avcılar Belediyesi’nde toplandı. Çocuklar “Avcılar’a Fen Lisesi” yakışır diye önerge verdi. Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli önergeyi Kent Konseyi aracılığıyla meclise getireceğini söyledi.

Beşiktaş’ta ‘Mavi Çocuk’

Beşiktaş Belediyesi de çocuklara deniz sevgisini aşılamak amacıyla Bebek Park’ında, “Mavi Vatan, Mavi Çocuk, Mavi Uygarlık” adlı etkinlik düzenleyecek. Çeşitli su sporlarının yapılacağı etkinlikte görsel şölenler, danslar ve yarışmalar da yer alacak.

Kartal’da yürüyüş

Kartal Belediyesi’nin 23 Nisan kutlama programı saat 11.00’da Neyzen Tevfik Meydanı’ndan Kartal Meydanı’na yürüyüşle başlayacak. Daha sonra gün boyu Kartal Meydanı’nda devam edecek kutlama programında çocuklar için çeşitli etkinlikler olacak.

Sarıyer’de konuklar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Sarıyer Belediyesi tarafından misafir edilen çocuklar, eşit bir dünya taleplerini tüm dünyaya haykırdı. 3. Uluslararası Çocuk Meclisi’ne katılan minikler yayımladıkları bildiride ‘Çocuklar Çocuk Gibi Yaşamalı’ vurgusu yaparak dünya liderlerine mesaj gönderdi.

Şişli’de kutlamalar

Şişli Belediyesi’nin çocuk şenliği, bugün saat 13.00’te Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet ve Kültür Merkezi’nde, Kofi’nin Yolculuğu isimli tiyatro oyunu ile devam edecek. Yarın Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek program, çocukların 23 Nisan’ı anlatmasıyla başlayacak. Beylikdüzü Belediyesi’nin kutlamaları da dün başladı.

Kadıköy’de bayram başladı

Kadıköy Belediyesi, kültür merkezlerinden parklara, sokaklardan sahnelere pek çok alanı çocuklar için bayram yerine çevirdi. İlçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen etkinliklerin merkezi Selamiçeşme Özgürlük Parkı olacak. Parkta yarın 13:00-17:00 arasında çocuklar, tiyatrodan spora, müzikten karikatüre kadar pek çok konuda deneyim kazanacak