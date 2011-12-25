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Dünya

Türkiye’de 2014 İran yılı olacak

İran ve Türkiye arasında imzalanan bir anlaşma ile 2014 yılının Türkiye’de “İran Yılı” ilan edilmesine karar verildi.

25 Aralık 2011 02:00


T24-  İran ve Türkiye arasında imzalanan bir anlaşma ile 2014 yılının Türkiye’de “İran Yılı” ilan edilmesine karar verildi.



Milliyet'te yayımlanan ve İran haber ajanslarının verdiği habere göre, İran ve Türkiye Kültür İlişkileri Daimi Komitesi tarafından düzenlenen toplantıda, İran heyetinin başkanlığını İslami İrtibatlar ve Kültür Kurumu Uluslararası Yardımcısı Hüccetülislam İmanipur ve Türk heyetinin başkanlığını da Avrupa İşleri Koordinasyon ve Dış İlişkiler İdaresi Şube Müdürü Bülent Araslı yaptı.


Üç gün süren toplantılar boyunca iki ülke heyeti birbirlerinden talep ve beklentilerini dile getirdi. Toplantıda İran tarafı Humeyni’nin Türkiye’deki evinin müze ve kültürel anıta çevrilmesini talep etti. Türk tarafı bu konuda işbirliği sözü verdi.


Toplantıda öne çıkan diğer konular Ankara’da Fars’a eğitim için bir bina verilmesi ve İran’a turistik turlar düzenlenmesi oldu. Türk heyetinin ise Selçukluklar hakkında belgesel çekilmesini  talep ettiği belirtildi.

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