Türkiye'de 2008'in önemli olayları (ay ay)

Türkiye'de 2008 yılına damgasını vuran önemli olayların aylara göre sıralanışı şöyle:





Ocak 2008'in önemli olayları



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya'da, başörtüsü konusundaki bir soru üzerine, "Velev ki, bir siyasi simge olarak taktığını düşünün. Bir siyasi simge olarak takmayı da suç kabul edebilir misiniz?" şeklindeki sözleri tartışmalara neden oldu.



Diyarbakır'da askeri servis aracının geçişi sırasında teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda 6'sı öğrenci 7 kişi öldü, 68 kişi yaralandı.



İstanbul Zeytinburnu'ndaki iş merkezinde maytap üreten bir atölyede meydana gelen patlamada ise 20 kişi öldü, 116 kişi yaralandı.



Ümraniye'de ele geçirilen patlayıcılarla ilgili soruşturma kapsamında aralarında emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün de bulunduğu 13 kişi tutuklandı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sigara içme yasağının kapsamını genişleten kanunu onayladı.



Şubat 2008'in önemli olayları



Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Irak'ın kuzeyinde üstlenmiş PKK/KONGRA-GEL terör örgütü mensuplarını etkisiz kılmak ve örgütsel altyapıyı kullanılmaz hale getirmek amacıyla sınır ötesi kara harekatı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "yükseköğretimde başörtüsünün serbest bırakılmasını" öngören anayasa değişikliğine ilişkin kanunu onaylamasının ardından, CHP ve DSP kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.



Tuzla'daki tersanelerde meydana gelen işçi ölümlerinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince yapılan denetimlerin ardından 3 tersane hakkında kısmi kapatma kararı alındı. Yargıtay Başkanlığı'na 9. Ceza Dairesi Başkanı Hasan Gerçeker seçildi.



Mart 2008'in önemli olayları



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, "laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği" iddiasıyla AKP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 71 kişi hakkında siyasi yasak isteminde bulunuldu.



"Ergenekon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek tutuklandı, Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi İlhan Selçuk serbest bırakıldı.



Cüneyd Zapsu, AKP MKYK üyeliğinden ayrıldı. Video paylaşım sitesi Youtube'a erişim, mahkeme kararıyla durduruldu.



Nüfusu 2 binin altına düşen 862 belde belediyesi ile 283 ilk kademe belediyesinin tüzel kişiliğinin kaldırılması ve 43 yeni ilçe kurulmasını öngören kanun yürürlüğe girdi.



Nisan 2008'in önemli olayları



AKP hakkındaki kapatma davasına ilişkin ön savunma, parti yöneticileri tarafından Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na sunuldu.



Maddi hasarlı trafik kazalarında sürücülerin polis beklemeden tespit tutanağı tutmasını öngören uygulamaya Nisan ayında başlandı.



Sanat dünyasında Pippa Bacca ismiyle tanınan İtalyan sanatçı, Kocaeli'nde ormanlık alanda ölü bulundu.



Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez "küçük yaştaki kıza cinsel istismarda bulunduğu" iddiasıyla tutuklandı.



Türk-İş, DİSK ve KESK'in bu yılki 1 Mayıs kutlamalarını Taksim'de yapma kararı tartışmalara neden oldu.



Akdeniz Üniversitesinde karşıt görüşle öğrenciler arasında çıkan kavgada ve üniversite dışından gelen bazı kişilerin de olaylara karışması uzun süre gündemde kaldı. İki kişinin tabancayla ateş açtığı olaylarla ilgili 18 kişi tutuklandı.



Deniz Baykal CHP Genel Başkanlığına yeniden seçildi.



İstiklal Savaşı'nın hayattaki iki gazisinden biri olan Yakup Satar yaşamını yitirdi.



Mayıs 2008'in önemli olayları



AKP hakkındaki kapatma davasına ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne sunulan ön savunma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, emeklilikte SSK kapsamında çalışanlarda aranan prim ödeme gün sayısı 7200'e çıkaran, kadın ve erkeklerde emeklilik yaşını 2048 yılında 65'e yükselten kanunu onayladı.



Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesindeki ifadeler yeniden düzenlendi. İstanbul'da, 1 Mayıs'ı kutlamak amacıyla Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.



Kandil Dağı bölgesindeki terörist gruba, Türk savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenlendi. Genelkurmay Başkanlığı, 150'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini, 200'e yakın teröristin de silahlarını bırakarak bölgedeki yerleşim merkezlerine dağıldığını bildirdi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt'ün aracının takip edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.



İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 37 yıl aradan sonra resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.



20. yüzyılın divalarından Leyla Gencer, Milano'daki evinde vefat etti. CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın dinlenildiği iddiaları tartışmalara neden oldu.



Haziran 2008'in önemli olayları



Anayasa Mahkemesi, başörtüsünün üniversitelerde serbest bırakılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin yürürlüğünü durdurdu ve iptal etti.



Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanlık Resmi Konutu'nda yaptığı görüşmeye ilişkin, "Terörle mücadele ve bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında gerçekleşebilecek durumlar ve buna karşı alınacak tedbirler, görüşmenin ana konusunu teşkil etmiştir" dedi.



Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 1998, 2004, 2005 ve 2006 yıllarında ait hesaplarında "usulsüzlük" belirledi.



CHP, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal Toplantısına katılmama kararı aldı.



Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Terörle Mücadele Kanunu'ndan yargılanan Fethullah Gülen'e verilen beraat kararını onayan daire kararına yapılan itirazı reddetti.



Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) son kez yapıldı.



Temmuz 2008’in önemli olayları



Anayasa Mahkemesi, AKP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, partinin kapatılmamasına, ancak 2008'de aldığı Hazine yardımından 1/2 oranında yoksun bırakılmasına karar verdi.



"Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı emekli Orgeneral Şener Eruygur ve emekli Orgeneral Hurşit Tolon tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün ile gözaltına alınan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay ise serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamındaki tutuklulardan Kuddusi Okkır, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildikten bir süre sonra yaşamını yitirdi.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.



İstanbul Güngören'de kısa süre arayla meydana gelen 2 patlamada 17 kişi ölürken, 154 kişi yaralandı.



Ağustos 2008'in önemli olayları



Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar beldesinde bir vakfa ait üç katlı öğrenci yurdunun çökmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kapatılan Refah Partisi'nin son Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın kalan hapis cezasını "sürekli hastalık" nedeniyle kaldırdı.



Tuzla tersaneler bölgesindeki bir tersanede inşa edilen tankerin filikasında yapılan ağırlık denemesi sırasında 3 işçi öldü, 13 işçi yaralandı.



Antalya'nın Manavgat ve Serik ilçelerinde meydana gelen yangınlarda, yaklaşık 4 bin hektar ormanlık alan zarar gördü.



İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad, çalışma ziyareti için Türkiye'ye geldi.



AKP İstanbul Milletvekili Osman Yağmurdereli vefat etti.



Eylül 2008'in önemli olayları



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın, Türkiye-Ermenistan Dünya Kupası grup eleme maçı için yaptığı daveti kabul ederek Erivan'a gitti.



AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, partideki görevlerinden ayrıldı.



Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Galip Mendi, Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan emekli orgeneraller Şener Eruygur ile Hurşit Tolon'u ziyaret etti.



İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, "Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklanan ve geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedavi altına emekli Orgeneral Eruygur'un tahliyesine karar verdi.



"Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tuncay Özkan, eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan ve eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan tutuklandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Almanya'daki Deniz Feneri e.V. davasına ilişkin soruşturma dosyası ile mahkeme kararının istenmesi için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.



Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamındaki ilk milli tasarım savaş gemisi "Heybeliada" ile mayın avlama gemisi "Akçay" İstanbul'da denize indirildi.



Ekim 2008'in önemli olayları



Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Jandarma Sınır Bölüğü'ne bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki unsurları tarafından düzenlenen saldırıda 17 güvenlik görevlisi şehit oldu.



Diyarbakır'da polis servis aracına yönelik bombalı ve silahlı saldırıda 4'ü polis 5 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.



"Ergenekon" soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve aralarında emekli Tuğgeneral Veli Küçük, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Başyazarı İlhan Selçuk ve eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Yalçın Alemdaroğlu'nun da bulunduğu 46'sı tutuklu 86 sanığın yargılanmasına başlandı.



"Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklu yargılanan yazar Hüseyin Üzmez ile 14 yaşındaki mağdure B.Ç'nin annesi Livaze Ç'nin tahliye edilmeleri kararlaştırıldı.



Ramazan Bayramı tatili süresince meydana gelen trafik kazalarında 146 kişi öldü, 649 kişi yaralandı.



Şair Fazıl Hüsnü Dağlarca, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.



Saadet Partisi'nde Numan Kurtulmuş, Anavatan Partisinde ise Salih Uzun genel başkanlığa seçildi.



Kasım 2008'in önemli olayları



AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, genel başkan yardımcılığı ve MKYK üyeliğinden istifa etti.



İstiklal Savaşı'nın hayattaki son gazisi Mustafa Şekip Birgöl, İstanbul'da vefat etti.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Almanya'dan talep ettiği "Deniz Feneri" davası dosyasının bir örneğini başsavcılıktan istedi.



Cep telefonu abonelerinin numarasını değiştirmeden başka operatöre geçebilmesine olanak sağlayan "numara taşınabilirliği" uygulaması başladı.



MHP İstanbul Milletvekili Gündüz Aktan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, İmralı Cezaevi'nde görev yapan personel için kalacak yer yaparken, küçük çaplı bir ceza infaz kurumu da yapmayı uygun gördüklerini açıkladı.



Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan yargılandığı mahkemece tahliye edilen yazar Hüseyin Üzmez hakkında yeniden tutuklanması istemiyle yapılan itirazı reddetti.



İngiliz York Düşesi Sarah Ferguson'un SHÇEK'e bağlı kurumlarda gizli kamerayla yaptığı çekimler tartışmalara neden oldu.



Konya polisinin 8 ilde düzenlediği "Okyanus Operasyonu" kapsamında, aralarında Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan'ın da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.



Aralık 2008'in önemli olayları



Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Danıştay 2. Dairesi üyelerine ve Cumhuriyet gazetesine yapılan saldırılarla ilgili Alparslan Arslan'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen kararı bozdu.



Kapatılan DEP'li eski milletvekili Leyla Zana, çeşitli tarihlerde yaptığı 9 ayrı konuşma nedeniyle Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Yüksek Askeri Şura toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) 24 personelin ihraç edilmesine karar verildi.



AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde parça tesirli bombanın neden olduğu patlamada 4'ü polis 10 kişi yaralandı.



Kurban Bayramı tatili süresince meydana gelen trafik kazalarında 134 kişi öldü, 697 kişi yaralandı.

