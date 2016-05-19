Türkiye 19 Mayıs'ı kutluyor

Anıtkabir 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saat 09.00-16.00 ile 19.00-22.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak. Ayrıca aynı gün 16.00-19.00 saatleri arasında ziyarete kapalı olarak Aziz Sancar'ın Nobel Ödülünü Anıtkabir Komutanlığına Teslim Töreni yapılacak.

Sözcü'de yer alan habere göre; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma , Gençlik ve Spor Bayramı için bu yıl Samsun’da zengin etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler, 2 Mayıs’ta başladı ve 31 Mayıs’a kadar sürecek.

Üzerinde “Gençlikten Atatürk Sevgisiyle Cumhurbaşkanına” yazan ve “Sevgi Bayrağı” olarak adlandırılan dev bir bayrak Kurtuluş Yolu'ndaki Tütün İskelesi'nden karaya çıkarılarak bu yıl da Samsun valisine verilecek. Daha sonra bayrak, Cumhurbaşkanına sunulmak üzere genç atletlere teslim edilecek. Samsun'dan yola çıkarılarak Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'den sonra, 19 Mayıs törenlerinde, Ankara'da Cumhurbaşkanına sunulacak.



Aziz Sancar ödülünü Atatürk'e sunacak



DNA onarımı hakkındaki bilimsel çalışmasıyla 2015 Nobel Kimya ödülünü alarak ülkemizi büyük bir gurur yaşatan Prof. Dr. Aziz Sancar, madalyasını Atatürk’e hediye edecek.

Nobel ödülünü aldıktan sonra, ödülü Atatürk sayesinde aldığını belirterek ödülünü ona vermek istediğini söyleyen Aziz Sancar, Nobel Madalyası ve Sertifikasını Genelkurmay Başkanlığı'na emanet etmişti. Sancar, Anıtkabir'de düzenlenecek bir törenle ödülünü Anıtkabir Müzesi'ne teslim etmek için 11 Mayıs'ta Türkiye'ye geldi.

Beşiktaş'ta yürüyüş

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına “Bağımsızlık İçin İlk Adım Yürüyüşü” ile başladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Atatürk’ün Bandırma Vapuru’na bindiği yerde denize çelenk bıraktı.

Akaretler’den başlayan ve bandolar, davul zurna ve çocuk korosu eşliğinde binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, 97 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a gitmek üzere bindiği Bandırma Vapuru’nun kalktığı noktaya kadar sürdü. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, bu noktada denize bir çelenk bıraktı.

Samsun'da kutlamalar 31 Mayıs'ta sona erecek

Samsun’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları 2 Mayıs 2016 tarihinde başladı 31 Mayıs’ta sona erecek. Etkinlikler kapsamında birçok aktivite gerçekleştirilecek.

Samsun’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, 16 Mayıs’ta Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından “Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü” düzenlendi. Şiddetli yağmura rağmen yürüyüşe 3 bin kişi katıldı.

Samsun’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ‘Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü’ düzenlendi. Yürüyüşe 81 ilden 500 izci, 7 bölgeden içlerinde Diyarbakır’ın da bulunduğu 300 kişilik halk oyunları ekibinin yanısıra yaklaşık 3 bin vatandaş katıldı. Yürüyüş İstiklal caddesi üzerinde devam ederken yağmurun şiddetini artırması nedeniyle Tütün İskelesinde bitmesi gerekirken Öğretmen Evi önünde son buldu.

TBMM bugün gençleri ağırlayacak



TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 18 Mayıs’ta (bugün) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile 81 ilden temsilci gençleri kabul edecek.

Anıtkabir'de tören



Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Anıtkabir 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saat 09.00-16.00 ile 19.00-22.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.

Ayrıca aynı gün 16.00-19.00 saatleri arasında ziyarete kapalı olarak Aziz Sancar'ın Nobel Ödülünü Anıtkabir Komutanlığına Teslim Töreni, “Mehmetçiğin Gözüyle Mehmetçik” konulu karakalem resim sergisinin açılış töreni yapılacağı ve serginin 22 Mayıs 2016 Pazar günü saat 17.00'ye kadar vatandaşların ziyaretine sunulacak.



Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs hamlesi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, IŞİD tehditi nedeniyle törenlerin bile iptal edildiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerle birlikte Anıtkabir'e gitme kararı aldı. Kılıçdaroğlu, Bayram sabahı gençlerle birlikte saat 10:30'da Güven Park'da buluşacak. Buradan yürüyerek Anıtkabir'e gidecek. Ve orada gençlerle birlikte Ata'ya saygı duruşunda bulunacak.



Beşiktaş kupa töreni 19 Mayıs'ta yapılacak



Spor Toto Süper Lig’de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, kupasını 19 Mayıs’ta alacak. Şampiyonluk kutlaması için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın olduğu günü seçen Beşiktaş oldukça görkemli bir kutlama programı hazırlıyor.

Şişli'de yürüyüş var

Şişli Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı “Gençlik Aydınlığa Yürüyor” etkinliği ile kutluyor. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve binlerce İstanbullu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek olan yürüyüş için Halaskargazi Caddesi dev Türk bayrakları ve Atatürk bayrakları ile süslendi.

19 Mayıs saat 19.00'da Harbiye Askeri Müze Kavşağı'nda başlayacak olan “Gençler 19 Mayıs'ta Aydınlığa Yürüyor” fener alayı Cevahir AVM önünde sona erecek. Ardından Cevahir AVM önünde kurulacak olan alanda keman sanatçısı Suay Dolunay sahne alacak ve DJ'ler canlı performanslarını sergileyecek.