Türkiye'de 18 milyon kişi borç batağında!

Türkiye'de, 1000 lira ve daha az aylık geliri olanların kişi başına ortalama 13 bin lira kredi borcu var. Yılın ilk 3 ayında kredi alan toplam 2 milyon 767 bin vatandaşın 1 milyon 273 bini 2536 ay vadeli borç yükü altında. Toplam borçlu sayısı ise tam 17,7 milyon kişi.

Banka kredileriyle yaşamını sürdümeye çalışan vatandaşın gelirine göre borç yükü ve ödeme vadesi, bu kişilerin geleceğinin ipotek altına alındığını ortaya koydu.

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre yılın ilk 3 ayında kullanılan ve önemli bölümünü ihtiyaç kredilerinin oluşturduğu tüketici kredileri ile konut kredilerinin toplam tutarı 44 milyar 911 milyon lira oldu. İlk 3 aylık verilerin detayları ise çok dikkat çekici:

Toplam 10,3 milyar lira

Bugün Gazetesi'nin haberine göre, aylık geliri 1000 lira ve daha az olanların toplam kredi borcu 10 milyar 340 milyon lira. Buna göre kişi başına ortalama kredi borcu 13 bin 115 lira.

1000 ile 2 bin lira gelir olanların kullandığı kredi miktarı 9 milyar 302 milyon lira. Kişi başına ortalama borç 12 bin 157 lira.

23 bin lira arası geliri olanların kredi borcu 6 milyar 907 milyon lira. Kişi başına borç 18 bin 976 lira.

Aylık 35 bin lira geliri olanların borcu 5 milyar 933 milyon lira. Kişi başına da 25 bin 245 lira.

Geliri 5 bin liranın üzerinde olanların toplam kredisi ise 8 milyar 316 milyon liraya çıktı. Ortalama borç 23 bin 435 lira.

2,8 milyon kişi borçlu

İlk 3 ayda kredi kullananlara gelir grubuna göre bakıldığında toplam 2 milyon 767 bin 563 kredi borçlusunun 788 bin 390'ının 1000 lira ve altı gelire sahip olduğu görülüyor. 765 bin 127'sinin 1000 ile 2 bin lira arası, 363 bin 975'inin 23 bin lira arası, 235 bin 16'sının 35 bin lira arası, 354 bin 841'inin 5 bin lira zeri gelire sahip olduğu ortaya çıktı.

Toplam borçlu 17,7 milyon kişi

Geçmiş yıllar da dikkate alındığında, 2015 yılı Mart sonu itibariyle tüketici ve konut kredisi borcu olan vatandaş sayısı 17,7 milyon kişiye, borç miktarı da 271,2 milyar liraya çıktı.

Vade uzadıkça yük artıyor

Kredilerin vadelerine göre bakıldığında, 2 milyon 767 bin 563 vatandaşın 1 milyon 273 bin 103'ünün 2536 ay vade ile kredi çektiği görüldü. Vade arttıkça ödenen faiz ve masraf yükü ağırlaşan vatandaşların 434 bin 243'ü 312 ay arası, 395 bin 692'si 1924 ay arası, 284 bin 26'sı 4972 ay arası vadelerle kredi çekti.

155 bin 900 vatandaş 1318 ay vade ile kredi yükü altına girerken, 133 bin 317 kişi 3748 ay, 91 bin 9 kişi de 73 ay üzeri vadeyle borçlandı. Ayrıca 44,9 milyar liralık toplam kredi borcunun 19,4 milyar lirası 2536 ay vadeli.