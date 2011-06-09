Türkiye'de 18 maçta şike

T24 - PFDK, Türkiye'de 2008-2010 yılları arasında yapılan 18 maçın sonucuna etki edildiğine hükmetti.









Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun, yasa dışı bahis ve şike iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma sona erdi.

PFDK, aralarında eski futbolcu, yönetici, antrenör ve menajerlerin bulunduğu 11 kişiye sürekli, 23 kişiye 6 ay ile 3 yıl arasında değişen hak mahrumiyeti cezası verdi.

Bu isimler arasında eski milli futbolcu Fatih Akyel de var.

29 maç için sonucunu değiştirmeye yönelik teşebbüste bulunulduğu sonucuna varan PFDK, ''müsabaka sonucunu etkileme'' ihlalini işleyenlere her müsabaka için 3 yıl, teşebbüs edilenler için de her müsabaka için 2 yıl hak mahrumiyeti cezası uyguladı.

Kararda en çok cezayı 15 müsabaka sonucu etkilemek, 13'ünün sonucuna etki etmek için teşebbüste bulunduğu iddia edilen eski futbolcu Erkan Ergün'e öngörüldü. Erkan Ergün gibi üç yılı aşkın verilen hak mahrumiyeti cezaları, ''sürekli hak mahrumiyeti'' cezasına dönüştürüldü.

Eski milli futbolcu Fatih Akyel, 30 Mart 2008 tarihinde yapılan Kasımpaşa - Sivasspor Turcell Süper Lig karşılaşmasının sonucunu etkilemek ihlalini işlediği gerekçesiyle 3 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.

PFDK kararında, şu maçların sonucuna etki edildiğine hükmetti:

30 Mart 2008

Kasımpaşa-Sivaspor

8 Kasım 2009

Mardinspor - Kahramanmaraşspor

14 Mart 2010

İstanbulspor-Tepecikspor

13 Ekim 2009

Kayseri Erciyesspor - Adanaspor

24 Aralık 2008

Torbalıspor - Mustafakemalpaşaspor

25 Aralık 2008

Ceyhanspor - Batman Petrolspor

24 Aralık 2008

Bulancakspor - Ünyespor

14 Kasım 2009

Küçükköyspor - Balıkesirspor

2 Eylül 2009

Eyüpspor - Gebzespor

10 Ağustos 2009

Gebzespor - Konya Şekerspor

21 Ağustos 2009

Turgutluspor - Gebzespor

06 Ekim 2009

Adana Demirspor - Kahramanmaraşspor

07 Ekim 2009

İstanbulspor - Akhisar Belediyespor

02 Eylül 2009

Hatayspor - Mersin İdmanyurdu

02 Eylül 2009

Ankara Demirspor - Konya Şekerspor

09 Eylül 2009

Gaziantepspor - Mersin İdmanyurdu

27 Ekim 2010

Kayserispor - Gaziantepspor (A2)

5 Ocak 2009

Alanyaspor-Kırşehirspor (Özel Maç)



Ceza alan isimler



Sürekli hak mahrumiyeti

Erkan Ergün, Mustafa Bankoğlu, Şekip Elik, Rıfat Engiz, Ferdi Tatlı, İbrahim Öztürk, Mehmet Volkan Terlik, Ümit Ozan Kazmaz, Ramazan Taşkara, Ercan Koç, Mustafa Bedir.

3 yıl hak mahrumiyeti

Fatih Akyel, Ali Kemal Genç, Özgür Yıldırım, Temel Eyüpoğlu, Servet Yılmaz.

2 yıl 6 ay hak mahrumiyeti

Abdullah Parlak, İskender Aycan

2 yıl hak mahrumiyeti

Celal Berber, Muttalip Kandemir, Abdullah Kulak.

1 yıl 6 ay hak mahrumiyeti

Celil Sağır, Bilal Aziz Özer

1 yıl hak mahrumiyeti

Recep Öztürk, Ahmet Pişkin, Fatih Akarsu, Durmuş Bayram, Fırat Angün, Vefa Sırlan, Berat Kaya, Erol Bilir, Burhan Akgül, Umut Koçin.

6 ay hak mahrumiyeti

Serkan Gündoğan.



Aklanan isimler

Arif Erdem, Tanju Çolak, Taner Gülleri, Kenan Hasagiç, Erman Kılıç, Metin Erol, Recep Duru, Adem Dursun, Erbay Aldemir, Evren Nuri Turhan, Fatih Sezer, Gökhan Tokgöz, Hayati Palancı, Mehmet Karakeçili, Burak Akyıldız, Emin Aladağ, Feridun Sungur, Dzelman Berberovic, Gökhan Ünver, Serkan İşyapan, Süleyman Varlık, Hayrettin Çınar, Mehmet Coşkun, Serkan İpek, Soner Örnek, İmam Rıza Ağacık, Yücel Çolak, Mehmet Şaşmaz, Ayhan Bal, Faik Demir, Güney Kanat, Muhammet Şentürk.