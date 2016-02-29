"Türkiye'de 150 binden fazla Suriyeli bebek doğdu"

Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Suriye'de savaşın başlamasından bu yana Türkiye'de doğan Suriyeli bebeklerin sayısının 150 bini geçtiğini söyledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin Cenevre'deki 31. oturumunda konuşan Elvan, "Çökmüş bir ülke haline gelen Suriye'deki çatışma, tüm bölgenin barış ve istikrarı için tehdit oluşturmaya devam etmektedir" dedi.

Türkiye'nin dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu belirten Elvan şöyle devam etti:

"Türkiye, bu insani felaketin büyük bir kısmını omuzlamak için elinden geleni yapmaktadır. Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin toplam sayısı 2,5 milyonu aşmıştır. Türkiye'de doğan Suriyeli bebeklerin sayısı yaklaşık 152 bine ulaşmıştır".

Elvan vatanlarını terk eden Suriyelilerin yarısından fazlasını Türkiye'nin ağırladığını da sözlerine ekledi.

Batılı ülkelerin Suriye'deki insani kriz konusunda ‘yükü paylaşması gerektiğini’ dile getiren Elvan, "Ancak, sadece güvenlik önlemleri alınmasının meselenin çözümü için doğru bir yaklaşım ortaya koymayacağı açıktır" diye konuştu.