Türkiye'de 15 milyon kişi evini kedilerle paylaşıyor

Rusya'nın yüzde 59 ile ilk sırada yer aldığı kedi istatistiği açıklandı. İstatistiğe göre Türkiye nüfusunun yüzde 19'u evini kedilerle paylaşıyor.

İstatistik portalı Statista’nın paylaştığı istatistiğe göre Rusya, yüzde 59’luk oran ile en çok kedi besleyen ülkeler arasında birinci sırada yer aldı. Rusya hem evde hem de sokaklarda kedilerin beslendiği bir ülke olurken, 2017 verilerine göre 144 milyon nüfusun yarısından fazlası evini kedilere açtı.

İstanbul ve kediler

Duvar'da yer alan habere göre Türkiye’de 80 milyon nüfusun yüzde 19’u evde kedilerle yaşıyor. Sokak kedileriyle ünlü olan İstanbul’da, dükkan sahipleri ya da bölgenin yerlileri, semt kedilerini besliyor. Kadıköy’de kaldırımda oturuşuyla internette fenomen olan Tombili’nin ise heykeli dikildi.