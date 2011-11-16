-Türkiye'de 123 bin yabancı, 113 bin 687 taşınmazın sahibi ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Türkiye'de 123 bin yabancı, 113 bin 687 adet taşınmazın sahibi bulunuyor. Yabancıların tercihleri turistik bölgelerde yoğunlaşırken, yabancıların en fazla tercih ettikleri il ise Antalya. Yabancıların Türkiye'de mülk edinmelerine yönelik tartışmalarla gündeme gelen yabancıların Türkiye'deki taşınmazlarının toplam alanı 86 milyon 171 bin 259 metrekareyi buluyor. AA muhabirinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün verilerinden yaptığı derlemeye göre, Antalya'nın ardından Muğla, Aydın, İstanbul ve Bursa da yabancıların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Türkiye'de mülk edinmek isteyen yabancılar için en gözde şehir Antalya olurken, Antalya'da 41 bin 184 yabancının, toplam 32 bin 57 adet taşınmazı bulunuyor. Yabancılar için ikinci gözde şehir Muğla olurken, Muğla'da 20 bin 451 yabancı uyruklu kişinin, toplam 14 bin 789 adet taşınmazı, Aydın'da 17 bin 962 yabancının 13 bin 62 adet, İstanbul'da 12 bin 768 yabancının toplam 12 bin 532 adet taşınmazı mevcut. Bu arada, Bursa, İzmir, Mersin, Ankara, Hatay ve Balıkesir'de yabancıların tercih ettikleri iller arasında yer alıyor. Türkiye'de gayrimenkul sahibi yabancıların başında İngilizler, Almanlar ve Yunanlılar geliyor. Türkiye'de 35 bin 656 İngiliz vatandaşının, 25 bin 177 adet taşınmazı bulunuyor. En fazla gayrimenkulü bulunan yabancılar arasında yer alan 28 bin 306 Almanın 37 bin 233 adet, 10 bin 859 Yunanlının toplam 9 bin 989 adet, 6 bin 849 İrlandalının 5 bin 168 adet, 5 bin 861 Hollandalının 5 bin 66 adet, 5 bin 775 Danimarkalının 4 bin 766 adet, 5 bin 345 Norveçlinin 3 bin 803 adet taşınmazı bulunuyor. Ayrıca, 4 bin 996 Rus 4 bin 626 adet, 4 bin 301 Avusturyalı 6 bin 431 adet, 3 bin 396 Belçikalı da 2 bin 573 adet taşınmaza sahip.