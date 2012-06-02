'Türkiye'de 1000 yıl yetecek kadar bor var'

Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, bu günkü dünya tüketimi miktarlarına göre, Türkiye'de 1000 yıl yetecek kadar bor madeni bulunduğunu söyledi.

Kütahya'nın Emet ilçesindeki bor işletmelerinde incelemelerde bulunan Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Orhan Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, kamuoyunda son günlerde bor madenlerinin özelleştirileceğine ilişkin söylentiler yayıldığını anımsattı.

''Bor madenlerimizin özelleştirilmesi diye şey yoktur'' diyen Yılmaz, borun kimya, ilaç, çimento, asfalt, seramik, savunma, cam, inşaat, boya başta olmak üzere 400'ü aşkın sanayi dalında kullanıldığını anlattı.

Yılmaz, bor madenini ''sanayinin olmazsa olmazı'' diye niteleyerek, dünyada en fazla bor rezervine sahip ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti.

2 bin 500 kişi daha istihdam edilecek

Türkiye'nin yaklaşık 4 milyar ton rezerve sahip olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

''Emet'teki tesislerimizde bor madenini kimyasala dönüştürüyoruz. Bu günkü dünya tüketimi miktarlarına göre, Türkiye'de 1000 yıl yetecek kadar bor madenimiz var. Türkiye ve Eti Maden İşletmeleri olarak dünyada bor konusunda söz sahibi ülkeyiz. Bor, stratejik bir maden. Her geçen yıl bor ve kimyasal üretimlerimizde önemli artışlar olmaktadır. Özelleştirme verimsizliktir. Bunun aksine bor ile ilgili yeni yatırımlarımız ve projelerimiz var. 2023 yılına kadar bunları uygulayacağız. Türkiye'deki tüm bor tesislerimize 2 bin 500 eleman alacağız.''

Yılmaz, Emet'te iki olan borik asit fabrikası sayısını 3'e çıkarmak için hazırladıkları projeyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Türkiye'de 54 yıldır bor cevheri çıkarılıyor

Emet'te bor madeninin varlığı, 1956 yılında Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü adına Alman jeolog Dr. Gawlik'in çalışmalarıyla tespit edildi. Buradaki bor sahaları, 1958'de o dönem adı Etibank olan devlet kuruluşuna devredildi.

Bor uzun yıllar çıkarıldıktan sonra sadece kırma tesislerinde parçalanmış olarak iç ve dış piyasaya satıldı. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2000'li yılların başında Emet'te dünyanın en modern borik asit fabrikasının yapımına başladı. 2004'te tamamlanan tesis, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı.

Bu fabrika, yıllık 100 bin borik asit üretim kapasitesine sahip olmasına rağmen iç ve dış piyasadan taleplerin atması üzerine üretim kısa sürede 120 bin tona ulaştı. Bu fabrikanın yanında inşa edilen ikinci ünitenin yaklaşık iki yıl önce hizmete alınmasıyla borik asit üretimi yıllık 250 bin tona ulaştı.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, iki ünitenin yeterli gelmemesinden dolayı 3'üncü ünite için proje hazırladı. Bu ünitenin 2014'te hizmete alınması ve 3 ünitede yılda toplam 500 bin ton borik asit üretilmesi planlanıyor.