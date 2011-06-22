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Türkiye'de 100 kişiden 6'sı Gülen cemaatinden

Konsensus'un yaptığı ankete göre, Türkiye'de her 100 kişiden 6'sı cemaat üyesi. Fethullah Gülen cemaati ilk sırada.

22 Haziran 2011 03:00

T24 - Konsensus Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre, Türkiye'de her 100 kişiden 6'sı cemaat üyesi. Fethullah Gülen cemaati ilk sırada yer aldı.



Konsensus Habertürk için "Türkiye Gündemi Mayıs 2011" anketiyle Türkiye'nin cemaat tablosunu çıkardı. Türkiye'de 375 yerleşim merkezinde yapılan araştırmaya göre, en çok mensubu olan yüzde 61.8'le Gülen Cemaati. Süleymancılar ve Menzilciler yüzde 16.3'le ikinci ve üçüncü sırada bulunuyor. Ankete göre Nakşibendiler yüzde 15.2, İsmailağacılar da yüzde 7.3'le en çok üyesi olan cemaatler arasında yer alıyor. Batıdan doğuya doğru gidildikçe cemaatçilik artıyor.

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