Türkiye'de 100 kişiden 6'sı Gülen cemaatinden

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Konsensus Habertürk için "Türkiye Gündemi Mayıs 2011" anketiyle Türkiye'nin cemaat tablosunu çıkardı. Türkiye'de 375 yerleşim merkezinde yapılan araştırmaya göre, en çok mensubu olan yüzde 61.8'le Gülen Cemaati. Süleymancılar ve Menzilciler yüzde 16.3'le ikinci ve üçüncü sırada bulunuyor. Ankete göre Nakşibendiler yüzde 15.2, İsmailağacılar da yüzde 7.3'le en çok üyesi olan cemaatler arasında yer alıyor. Batıdan doğuya doğru gidildikçe cemaatçilik artıyor.