Türkiye'de 100 kişiden 1'i asker

T24 - Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan askeri ve sivil personelin rütbelerine göre dağılımını ilk kez ayrıntılı açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, yani Türk ordusu toplam 720 bin asker ve sivil görevliden oluşuyor. TSK’da şu anda anda 365 general ve amiral bulunuyor.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TSK'da 365 general-amiral görev yapıyor. 39 bin 975 subayın bulunduğu TSK'da, astsubay sayısı 95 bin 824 olarak duyuruldu.
Silahlı Kuvvetler bünyesinde 24 bin 700 uzman jandarma, 40 bin 515 de uzman erbaş statüsünde görevli istihdam ediliyor. “Uzman personel” toplamı 201 bin 379.Silah altında 465 bin asker var
6 bin 829'u yedek subay, 458 bin 368'i de erbaş ve er olmak üzere askerlikle yükümlüsü olarak şu an silah altında 465 bin 197 asker kışlalarda görev yapıyor. Genelkurmay'a bağlı kurumlarda 53 bin 424 sivil personel görev yaparken, TSK bünyesinde görevli uzman personel, yükümlü asker ve sivil personel toplamı 720 bin kişi.
TSK'da personel dağılımı şöyle:
Statü Mevcut
General/Amiral 365
Subay 39,975
Astsubay 95.824
Uzman Jandarma 24,700
Uzman Erbaş 40,515
Sözleşmeli Erbaş/Er -
Uzman Personel Toplamı 201,379
Yedek Subay 6,829
Erbaş/Er 458,368
Yükümlü Personel Toplamı 465,197
Askeri Personel Toplamı 666,576
Sivil Memur/İşçi 53,424
Genel Toplam 720,000