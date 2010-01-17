Türkiye'de 100 bin euro şike parası dağıttım

T24 - Bahis skandalında tutuklanan 15 kişiden biri olan Levent G., Alman polisine, kurye olduğu dönemde yaptıklarını tek tek anlattı.





Dünya spor gündemine bomba gibi düşen bahis skandalında Alman polisi tarafından bu ülkede tutuklanan 15 kişiden biri olan Levent G.’nin itirafta bulunduğu iddia edildi. Alman “Süddeutschezeitung” gazetesinde bahis skandalını baştan beri takip eden Hans Leyendecker imzalı haberde, Levent G.’nin bahis skandalı ile ilgili polise sayfalarca açıklamalarda bulunduğu belirtildi.



Soruşturmayı yürüten özel birimin elindeki telefon dinlemelerinde ortaya çıkan ve bu işte parmağı olduğu düşünülen isimler ile bahislerin planlandığı King Cafe’de çalışan Levent G.’nin söylediklerinin örtüştüğü de ortaya çıktı. Polisin “Ante Sapina nasıl tekrar bu işe bulaştı?” sorusunu, “Herkes ondan bahisleri için bir tip istiyordu. 2008 Avrupa Şampiyonası’ndan kısa bir süre önce bana senin adına bir hesap açtırabilir miyim? Diye sordu ve kimliğimi istedi. Volksbank’ta hesap açtırdık. Bir süre sonra ona hesapta biriken yüklü parayı bir internet cafede gösterdim” dedi.





Kraljevic’i teşhis etti



Sapina kardeşlerin yanında çalışan Levent G. aynı zamanda onların her işine koştuğunu ve kuryelik yaptığını da polise anlattı. Türkiye’ye de gidip geldiğini söyleyen Levent G. oyunculara ve yöneticilere dağıtmak üzere seyahatlerinde yanında 100 bin Euro götürdüğünü itiraf etti. Ulm takımından şike yaptığı gerekçesiyle uzaklaştırılan Ante Sapina ile kontağı bulunan Davor Kraljeviç’i de fotoğrafından teşhis etti.





Belçikalı futbolcuya 90 bin Euro verdim



Levent G., Belçikalı bir futbolcuya da Berlin’de bir defa 50 bin Euro ikincisinde 40 bin Euro verdiğini, 10 bin Euro’yu da kendi cebine attığını anlattı. Sapina kardeşlerin güvendiği isimlerden birinin de Bambergli eski basketbolcu Ivan Paviç oldu