'Türkiye’de 100 bin dolar milyoneri var'

Alman "Die Welt" gazetesi İstanbul’u "süper zenginlerin kenti" olarak nitelerken, bir Avrupalı diplomata dayanarak, Türkiye’de 100 bin dolar milyoneri bulunduğunu yazdı.



Gazetenin "İstanbul süper zenginlerin kenti" başlıklı yazısında dolar zenginlerinin sayısının her yıl giderek arttığı, bu gidişle İstanbul’un dünyanın en zenginlerinin yaşadığı bir kent olacağı vurgulandı. Gazetenin yazısında mali krizin Türkiye’ye de ulaştığı, menajerlerin ucuz ücretle çalışmaya razı olduğu, bankaların işçi çıkardığı, Türkiye’nin ihracatının yüzde 22 düştüğü, ancak bu gelişmelerin İstanbul’un süper zenginlerini hiç etkilemediği kaydedildi. Hatta kriz yılı olan 2008’in yeni dolar milyonerleri yarattığına dikkat çekildi.



Kaynak Avrupalı diplomat



Gazetenin yazısında 2006 yılında Türkiye’de dolar milyoneri olarak 42 bin kişinin yaşadığı, bunu takip eden 2007 yılında dolar milyonerlerinin sayısının 8 bin arttığı, bunun milyoner sayısında yılda yüzde 18 artış anlamına geldiği kaydedildi. Bir Avrupalı diplomatın ise milyonerlerin gerçek sayısının çok daha fazla olduğunu ve dolar milyonerleri sayısını 100 bin civarında tahmin ettiği belirtildi. Milyonerler fuarının kasım ayında Dubai’de değil İstanbul’da yapıldığı, Rus milyarder Abramoviç’in fuarda 190 bin Euro’ya Türk yatı satın aldığı ve fuarın 2009 yılında da İstanbul’da yapılacağı vurgulandı.



Gurme gezileri düzenleniyor



Yazıda İstanbul zenginlerinin New York ve Londra’ya gurme gezileri düzenlediği, "Tramps" veya "Cipriani’de yemek yediği, geceliği 6 bin dolarlık otellerde kaldığı, ama özel hobileri de bulunduğu, Koç kardeşlerin yelken sporu, Cem Boyner’in su altı fotoğrafçılığı, Güler Sabancı’nın ise kendi şarabını kendisi yaptığı belirtildi.

