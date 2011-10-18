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Ekonomi

Türkiye'de 10 bin banka şubesi var İSTANBUL (A.A)

18 Ekim 2011 20:01

-Türkiye'de 10 bin banka şubesi var İSTANBUL (A.A) - 18.10.2011 - Türkiye'de bankaların toplam şube sayısı 9 bin 841'e ulaştı. Türkiye Bankalar Birliği'nin ''Türkiye'de Bankacılık Sistemi, Banka, Şube ve Personel Bilgileri Eylül 2011'' raporuna göre; 2011 yılının üçüncü çeyreği itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı son bir yılda 503 adet, Ekim-Aralık 2010 dönemine göre ise 376 adet artarak 9 bin 841'e yükseldi. Temmuz-Eylül 2011 dönemi sonu itibariyle mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 316 olarak gerçekleşti. Bu rakam kamusal sermayeli mevduat bankalarında 965, özel sermayeli mevduat bankalarında 454, yabancı sermayeli bankalarda ise 119 oldu. Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısı son bir yılda 3 bin 908 kişi (yüzde 2 oranında), Ekim-Aralık 2010 dönemine göre ise 2 bin 774 kişi (yüzde 1,6 oranında) artarken, Nisan-Haziran 2011 dönemine göre 311 kişi azalarak 181 bin 277 oldu. 2010 yıl sonu rakamlarına göre; çalışan sayısı kamusal sermayeli mevduat bankalarında bin 983 kişi, özel sermayeli mevduat bankalarında 5 bin 521 kişi artarken, yabancı sermayeli mevduat bankalarında 4 bin 596 kişi, Fon bankasında 9 kişi, kalkınma ve yatırım bankalarında ise 125 kişi azaldı.

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