T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'de 10 Alman siyasi tutuklu

Alman basınına yansıyan haberlere göre Türkiye'de 10 Alman vatandaşı siyasi gerekçelerle tutuklu. ZDF televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanı Gabriel, mevcut şartlar altında Türkiye'nin AB üyesi olamayacağını söyledi.

25 Ağustos 2017 11:23

Heilbronner Stimme adlı gazetede Almanya Dışişleri Bakanlığına dayandırılan haberde Türkiye'de 10 Alman vatandaşının siyasi suçlamalar nedeniyle cezaevinde olduğu bildirildi. Şimdiye kadar Türkiye'de 9 Alman vatandaşının siyasi suç işlediği gerekçesiyle cezaevinde olduğu belirtiliyordu. Bakanlıktan alınan bilgiye göre Türkiye’deki tutuklu Alman vatandaşlarının toplam sayısı 54.

Bild gazetesinde bugün açıklamaları yer alan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise Türkiye'deki tutukluların serbest bıkarılması ihtimalini düşük gördüğünü söyledi. Almanların herhangi bir neden olmadığı halde tutuklandıklarını belirten Gabriel, "milliyetçiliği körüklemek için siyaseten kötüye kullanıldıkları izlenimine kapılmamanın mümkün olmadığını" belirtti.

"Bu ortamda AB üyeliği düşünülemez"

Gabriel, Alman televizyonu ZDF'e yaptığı açıklamada da “Erdoğan kendini haklı göstermek için bizi bölmeye çalışıyor” dedi. Bu nedenle Türkiye’nin mevcut şartlar altında Avrupa Birliği’ne katılma ihtimalinin "sıfır" olduğunu belirten Gabriel, “Erdoğan Türkiye’si hiçbir zaman ciddi şekilde üyelik müzakereleri yürütemeyecektir. Çünkü o Türkiye’ye Avrupa’dan uzaklaştırıyor. Almanya ve Türkiye’deki Türklere ise köprüleri yıkan bizlermiş izlenimini kazandırmaya çalışıyor” dedi.

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ile gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu'nun ardından Alman vatandaşı insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in de Türkiye'de tutuklanması Almanya ve Türkiye arasındaki gerginliği tırmandırmıştı. Türkiye'nin talebiyle Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı’nın İspanya’da gözaltına alınması da Berlin'in tepkisine neden olmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanTürkiyeDışişleri Bakanı GabrielStimmeAlmanya Dışişleri BakanlığınaTürkiye&rsquo;dekiAlmanya Dışişleri Bakanı Sigmar GabrielGabrielZDFTürkiye&rsquo;ninAvrupa Birliği&rsquo;neTürkiye&rsquo;siTürkiye&rsquo;ye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24