Türkiye'de 10 Alman siyasi tutuklu

Heilbronner Stimme adlı gazetede Almanya Dışişleri Bakanlığına dayandırılan haberde Türkiye'de 10 Alman vatandaşının siyasi suçlamalar nedeniyle cezaevinde olduğu bildirildi. Şimdiye kadar Türkiye'de 9 Alman vatandaşının siyasi suç işlediği gerekçesiyle cezaevinde olduğu belirtiliyordu. Bakanlıktan alınan bilgiye göre Türkiye’deki tutuklu Alman vatandaşlarının toplam sayısı 54.

Bild gazetesinde bugün açıklamaları yer alan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise Türkiye'deki tutukluların serbest bıkarılması ihtimalini düşük gördüğünü söyledi. Almanların herhangi bir neden olmadığı halde tutuklandıklarını belirten Gabriel, "milliyetçiliği körüklemek için siyaseten kötüye kullanıldıkları izlenimine kapılmamanın mümkün olmadığını" belirtti.

"Bu ortamda AB üyeliği düşünülemez"

Gabriel, Alman televizyonu ZDF'e yaptığı açıklamada da “Erdoğan kendini haklı göstermek için bizi bölmeye çalışıyor” dedi. Bu nedenle Türkiye’nin mevcut şartlar altında Avrupa Birliği’ne katılma ihtimalinin "sıfır" olduğunu belirten Gabriel, “Erdoğan Türkiye’si hiçbir zaman ciddi şekilde üyelik müzakereleri yürütemeyecektir. Çünkü o Türkiye’ye Avrupa’dan uzaklaştırıyor. Almanya ve Türkiye’deki Türklere ise köprüleri yıkan bizlermiş izlenimini kazandırmaya çalışıyor” dedi.

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ile gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu'nun ardından Alman vatandaşı insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in de Türkiye'de tutuklanması Almanya ve Türkiye arasındaki gerginliği tırmandırmıştı. Türkiye'nin talebiyle Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı’nın İspanya’da gözaltına alınması da Berlin'in tepkisine neden olmuştu.

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DW/dpa/AG/HS