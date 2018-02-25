"Türkiye'de 1 milyon öğrenci tarikatların elinde; aileler, fakirlikten çocuklarını cemaatlere teslim ediyor"

2017’de ‘Eğitimde tarikatların etkisini’ araştıran Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esergül Balcı, Türkiye'de 1 milyon öğrencinin tarikatların elinde olduğunu söyleyerek, "Sadece İstanbul’da 445 tarikat ve kolu faaliyet gösteriyor. Aileler, yoksulluk ve sahipsizlikten çocuğunu tarikatlara teslim etmiş halde" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esergül Balcı ve ekibi yaklaşık bir yıl boyunca sahada çalıştı. “Eğitimde Tarikat ve Medrese Gerçeği, 1 Milyon Öğrenci Tarikatların Elinde” başlıklı bir rapor yayımladı. 2017 yılında hazırlanan raporda, Türkiye'de tarikat ve cemaatlerin eğitim sistemindeki etkileri ortaya konuldu.

"Sonuçlar hayrete düşürdü"

Rapora göre Türkiye'de 2.6 milyon kişinin bir tarikatla organik bağı bulunuyor. Tarikat üyesi olan ya da faaliyetlerine katılan kişi sayısı ise 1.1 milyon. Sadece İstanbul'da 445 tarikat ve kolunun medrese ya da Kuran kursu adı altında binlerce çocuğa eğitim verdiği tespit edildi. Üstelik bu çocukların bir kısmı okul çağında bile değil… Rapordan çıkan sonuçları SÖZCÜ'ye değerlendiren Prof. Esergül Balcı, “Sonuçlar karşısında biz de hayrete düştük” ifadelerini kullandı. Balcı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Devlet eğitimden çekişmiş"

“Taşrada durum aslında daha vahim. Devlet eğitimden kademe kademe çekilmiş. Bazı bölgelerde okullar kapatılmış. Yoksulluk ve sahipsizlik nedeniyle aileler çocuklarını tarikatlara teslim etmiş durumda. Yarın bu çocukların hangi amaç için, nasıl kullanılacağı meçhul. Her türlü istismara açıklar. Bu durum terör kadar ciddi bir ulusal güvenlik sorunudur.”

Prof. Balcı şunları söyledi: “Doğu ve Güneydoğu'daki medreseler Irak, İran ve Suriye gibi sorunlu ülkelerdeki benzer yapılarla irtibat halinde. Biz bunun için Tarikat Erasmusu ifadesini kullandık.” Balcı, bu araştırmayı yapma fikrinin nasıl ortaya çıktığını ise şöyle anlattı:

"Tehdit olarak görüyorlardı"

“Fikir Rusya'da olduğum dönemde başladı. FETÖ, burada yayılmıştı. Ruslar bunu bir tehdit olarak görüyorlardı. ABD'ye gittiğimde koruyup kollandıklarını gördüm. Bu yapının Türkiye için ne kadar büyük bir tehdit olduğuna şahit oldum. Üstelik tüm altyapılarını eğitim üzerine kurmuş bir yapıdan söz ediyoruz. Bu konudaki çalışmalar ise çok sığ.”