T24 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Türkiye'de 1 Mayıs sendromu bitti. Bundan sonra 1 Mayıs gündem olmaktan çıkacak'' dedi.





Atalay, Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir ile birlikte Hacı Bayram Veli Camisi restorasyon alanını gezerek, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.





Bakan Atalay, Nevruz'dan sonra 1 Mayıs'ın da huzur, coşku ve kardeşlik duyguları içerisinde, eğlence ve bayram havasından kutlanmış olmasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.





1 Mayıs etkinliklerinin Türkiye genelinde Batman, Bitlis, Ağrı, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 56 yerde gerçekleştiğini belirten Atalay, bir iki yer dışında etkinliklerin olay çıkmadan sona erdiğini söyledi. Etkinlikleri sürekli izlediklerini ve olay çıkan yerlerle ilgili takibin yapıldığını ifade eden Atalay, ''Biz zaten 1 Mayıs'ı, 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak ilan ettik. Bu kapsamda, Taksim'i de etkinliklerin yapılması için açtık'' dedi.





Atalay, 1 Mayıs etkinliklerinin sorunsuz sona ermesi nedeniyle başta 6 konfederasyon yöneticileri olmak üzere, tüm mülki idare amirlerine ve emniyet teşkilatına da teşekkür etti.





Tunceli'nin Nazimiye ilçesi Sarıyayla Jandarma Karakolu'na dün akşam (30 Nisan 2010) yapılan saldırının ardından bölgeye Jandarma helikopterleri ile birlikte jandarma birliklerinin sevk edildiğini belirten Bakan Atalay, şu değerlendirmede bulundu:





''Bunu kabul etmek mümkün değil. Türkiye'de ne zaman iyi bir şey olsa, birileri bunu lekelemek istiyor. Birileri Türkiye'de iyi bir şeyler olsun istemiyor. Gerçekleşen saldırı sonrası 4 askerimiz şehit oldu. 2'si ağır 7 askerimiz yaralandı. 2 ağır yaralı askerimizden 1'i hayati tehlikeyi atlattı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Bunları yapanları lanetliyorum. Karakol baskının olduğu yerde derhal detaylı tarama faaliyetleri başlatılmıştır.''