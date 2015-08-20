Türkiye'de 1 Kasım için seçim hazırlığı

Seçim takvimi taslağı, Yüksek Seçim Kurulu'ndaki 4 siyasi parti temsilcisinin
görüşüne sunuldu. Temsilciler taslağı parti yetkilileriyle görüşecek. Parti içi
değerlendirmeler sonrasında ortaya çıkan öneri ve görüşler YSK'ya
aktarılacak. Kurul, söz konusu görüş ve değerlendirmeleri dikkate alarak
taslağa son halini verecek. Seçim tarihi de bu sürecin ardından kesinlik
kazanacak.
Milletvekili Seçimi Kanunu'na göre
YSK'nın 90 günlük süreyi kısaltma yetkisi
bulunuyor. YSK tarafından hazırlanan taslak, seçimin yenilenmesi kararı
alınması halinde hazırlıkların 60 günde tamamlanmasını öngörüyor.
YSK'nın takviminde, seçmen listelerine itirazlar, adaylık başvuru süreci gibi
bazı konulardaki sürelerin kısaltılarak milletvekili genel seçiminin 1 Kasım'a
çekilmesi planlanıyor.
Anayasa hukuku uzmanı değerlendirdi
DW muhabirine konuşan Marmara Üniversitesi Anayasa Hukukçusu Prof.
İbrahim Kaboğlu, Türkiye erken seçime giderken Anayasa’ya uygun hareket
edilip edilmediği tartışmalarını şu sözlerle değerlendirmişti:
"Cumhurbaşkanı –seçimleri yeniliyorum- dediği zaman 4 partinin geçici bir
bakanlar kurulu oluşturması gerekir. Anayasa’nın ilgili 114 Ve 116'ıncı
maddeleri böyle söyler. Bu; istikrar için gereklidir. Eğer AKP, ya da başka bir
parti –HDP ile oturmak, bakanlar kurulu oluşturmak istemiyorum- derse bu
Anayasa’yı dolanmak olur. 114'üncü madde, bütün partilerin geçici bakanlar
kurulu oluşturacağını söyler ve sadece bu hükümetin güvenoyuna ihtiyacı
olmadığını anlatır. Ve bu hükümet 3 ay içinde seçime gider. Aksi durumda
her hükümetin güvenoyu alması şarttır. Tersi her davranış Anayasa hilesi
olur."