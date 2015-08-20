Türkiye'de 1 Kasım için seçim hazırlığı

Seçim takvimi taslağı, Yüksek Seçim Kurulu'ndaki 4 siyasi parti temsilcisinin

görüşüne sunuldu. Temsilciler taslağı parti yetkilileriyle görüşecek. Parti içi

değerlendirmeler sonrasında ortaya çıkan öneri ve görüşler YSK'ya

aktarılacak. Kurul, söz konusu görüş ve değerlendirmeleri dikkate alarak

taslağa son halini verecek. Seçim tarihi de bu sürecin ardından kesinlik

kazanacak.

Milletvekili Seçimi Kanunu'na göre

YSK'nın 90 günlük süreyi kısaltma yetkisi

bulunuyor. YSK tarafından hazırlanan taslak, seçimin yenilenmesi kararı

alınması halinde hazırlıkların 60 günde tamamlanmasını öngörüyor.

YSK'nın takviminde, seçmen listelerine itirazlar, adaylık başvuru süreci gibi

bazı konulardaki sürelerin kısaltılarak milletvekili genel seçiminin 1 Kasım'a

çekilmesi planlanıyor.

Anayasa hukuku uzmanı değerlendirdi

DW muhabirine konuşan Marmara Üniversitesi Anayasa Hukukçusu Prof.

İbrahim Kaboğlu, Türkiye erken seçime giderken Anayasa’ya uygun hareket

edilip edilmediği tartışmalarını şu sözlerle değerlendirmişti:

"Cumhurbaşkanı –seçimleri yeniliyorum- dediği zaman 4 partinin geçici bir

bakanlar kurulu oluşturması gerekir. Anayasa’nın ilgili 114 Ve 116'ıncı

maddeleri böyle söyler. Bu; istikrar için gereklidir. Eğer AKP, ya da başka bir

parti –HDP ile oturmak, bakanlar kurulu oluşturmak istemiyorum- derse bu

Anayasa’yı dolanmak olur. 114'üncü madde, bütün partilerin geçici bakanlar

kurulu oluşturacağını söyler ve sadece bu hükümetin güvenoyuna ihtiyacı

olmadığını anlatır. Ve bu hükümet 3 ay içinde seçime gider. Aksi durumda

her hükümetin güvenoyu alması şarttır. Tersi her davranış Anayasa hilesi

olur."