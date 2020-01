-Türkiye'de 1 hafta tatil 40.000 dolar CHARLOTTE/WASHINGTON (A.A) - 23.01.2012 - ABD'nin North Carolina eyaletinde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan onuruna düzenlenen ve geliri engelli çocuklara verilen balodaki müzayedede, Türkiye'ye 1 haftalık tatil 40.000 dolara alıcı buldu. Büyükelçi Tan, ''Gecede hem bizim hiçbir özel katkımız olmaksızın ülkemizin kültürü tanıtıldı, hem de Türkiye'nin önemi konusundaki mesajımızı dinlediler. Binlerce dolar verseydik, hatta ne verirsek verelim böylesine güzel bir reklam, Türkiye tanıtımı yapamazdık'' dedi. Down sendromu, ortopedik veya akıl rahatsızlıkları, öğrenme güçlüğü gibi birçok rahatsızlıkla mücadele eden 500'den fazla çocuğa ışık olan Allegro Vakfı'nın daveti üzerine North Carolina eyaletine giden Tan, burada, Türkiye'yi temsilen vakfın üç sene önce başlattığı ve her yıl bir ülkenin büyükelçisini konuk ettiği yıllık balosunun ''onur konuğu'' oldu. Balo salonunun Türk bayrağının renkleriyle dizayn edildiği gecede, her yönüyle Türkiye vardı. Öncelikle, geliri vakıfa bağışlanacak gecenin müzayedesinin en ''değerli'' ve pahalı alıcı bulan parçaları Türkiye ile ilgili oldu. Türk Büyükelçiliğinin sponsor olduğu, bir çifte, THY'nin ve Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle 4 gün İstanbul, 2 gün Kapadokya'da tatil, açık artırmada en yüksek rakama gitti. Özellikle eyaletin tanınmış iki işadamı arasında çekişmeye neden olan Türkiye seyahatini, Molina çifti 40.000 dolar ödeyerek kazandı. Türkiye tatili için neden bu kadar ısrar ettiğini AA muhabirine anlatan Alvaro de Molina, ''Eşim yarı İtalyan, yarı Suriyeli. Dolayısıyla Türkiye'nin bulunduğu bölgede köklerimiz var ve Türkiye her zaman çok gitmek istediğim bir ülke oldu. Aslında Noel'de gitmeyi düşünüyorduk, ama gidemedik. Şimdi böyle bir fırsat önümüze çıkınca kaçırmak istemedik. Hem çocuklarımız, hem Allegro Vakfı, hem de eşimin köklerine uzanacak olmamız itibariyle bizim kendimiz için faydalı bir iş yaptığımıza inanıyorum'' dedi. Molina'nın eşi de Türk halkının sıcakkanlılığından bahsederek, Suriye kökenli babası vasıtasıyla bölge insanını ve mutfağını biraz tanıma imkanı bulduğunu söyledi. New York'ta beraber büyüdüğü çocukluk arkadaşının Türkiye'yi sık sık ziyaret ettiğini belirten Bayan Molina, ''Türkiye'ye ne kadar aşık olduğunu hep söyler, benden de hep ona eşlik etmemi isterdi, bana 'Türkiye'yi görünce bayılacaksın' derdi. Belki biz gittiğimizde o da orada olur. Türkiye'yi ilk kez ziyaret edeceğiz, çok heyecanlıyız, Türkiye seyahatimizi dört gözle bekliyoruz'' dedi.