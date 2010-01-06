Türkiye,bira vergisinde Almanya'yı 9'a katladı

T24-

2 TL’nin 1.04’ü vergi

Rakı ve şarapla makas kapanıyor

Alkolle mücadele böyle mi yapılır

Zam yapmaya zorlandık fiyat yüzde 10-15 artar

Hürriyet gazetesi'nden Nigün Karataş'ın haberinde, Anadolu Efes’in Başkanı Tuncay Özilhan'ın açıklamaları yer aldı.Özilhan, “Bizi zam yapmaya zorluyorlar” derken, satış fiyatının yüzde 52’sinin vergiye gitmesini ‘haksızlık’ olarak niteledi. Bu oranın Almanya’dan 9 kat daha yüksek olduğuna dikkat çeken Özilhan, “Düşük alkollü içki cezalandırılıyor” diye konuştu.Hükümetin yılın son günü yaptığı vergi artışından en büyük payı bira alınca, bu sektörün en büyük üreticisi olan Anadolu Efes’in Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan isyan etti. Bu artışla birlikte birada perakende satış fiyatının yüzde 52’sinin vergiye gideceğine dikkat çeken Özilhan, “Bu oran Almanya’nın 9, Fransa’nın 6 katı. Bu nasıl bir anlayış, hafif alkollü içkiler cezalandırıldı. Sesimiz çıkmıyor diye cezalandırılıyoruz” dedi.Türk bira sektörünün önde gelen oyuncularından biri olan Efes, dün bir açıklama yaparak özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarını artıran zam paketini eleştirince, bu tepkinin nedenini Tuncay Özilhan’a sorduk. “Haksızlığa uğruyoruz” diyen Özilhan, öncelikle yapılan yeni düzenleme ile 50 cl’lik biranın ÖTV’sinin 26 kuruştan 35 kuruşa yükseltildiğini hatırlattı. Bu durumda yüzde 34.62’lik oranla zam paketinin şampiyonunun bira olduğunu söyleyen Özilhan, bira dışındaki alkollü ürünlerdeki maktu vergi artışı yüzde 10’da kaldığına da dikkat çekti.Gelinen bu noktada noktada perakende satış fiyatının yüzde 52’sinin devlete satış vergisi olarak ödeneceğini (2 TL’ye satılan birada 1.04 TL) belirten Tuncay Özilhan, bu oranın hem Türkiye’deki diğer alkollü içeceklerle hem de yurtdışındaki diğer ülkelerde uygulanan vergilerle karşılaştırılınca çok yüksek olduğunu vurguladı. Bu oran Almanya’nın 9 katı, İspanya’nın 8 katı, Fransa’nın 6 katı, Portekiz’in 5 katı. Çok büyük bir artış yapılmasına karşın Rusya’nın da 4 katı. Türkiye’deki oran Avrupa’nın en yüksek vergisi. Bin de buna satınalma gücü faktörünü eklersek, Türkiye’de bira çok pahalı bir ürün haline getiriliyor.”Son birkaç yıldır vergi düzenlemelerinde bira aleyhine düzenlemeler yapıldığını dile getiren Özilhan, şunları söyledi: “Ocak 2003’te rakı/bira ÖTV paritesi yüzde 3.19 iken bugün bu oran yüzde 1.13’e geriledi. Aynı dönemde yüzde 2.92 olan şarap/bira ÖTV paritesi de Ocak 2010’da yüzde 1.11’e düştü. Parite daima bira aleyhine gelişiyor. Avrupa Konseyi ÖTV direktifinde bira ile ağır alkollü içkiler arasındaki ÖTV paritesi 2.90 düzeyinde. Bu konuda da Avrupa’dan farklıyız. Biracılar sesleri çıkmıyor diye cezalandırılıyor. Rakıya milli içki deniliyor, şarapta nispi vergi sıfırlanıyor.”Yapılan vergi artışlarının açıklamasının ‘alkolle mücadele’ olarak açıklanamayacağını vurgulayan Tuncay Özilhan, “Alkolle mücadele böyle mi yapılır? Alkolü düşük içkilerin vergisini fiyatını artırıp ‘bunu içme’ denirken, alkolü yüksek içkiler teşvik ediliyor. Bu vergi fiyatlarımıza yansıyınca pek çok insan ‘biraya bu kadar para vereceğime başka bir şey içerim’ diyecek, alkol oranı daha yüksek içkileri yönelecek. Devletin de bizden aldığı vergi azalacak. Böyle bir kriz döneminde, herkes üreticiyi desteklerken, Türkiye’de biz cezalandırılıyoruz.”Tuncay Özilhan, “Tüm dünyanın en ucuz içeceği olan bira Türkiye’de tüketilemez hale getiriliyor” derken, şöyle konuştu: “Henüz zam yapmadık ama yapacağız. Bu son zam tüketiciye yüzde 10-15 artış olarak yansır, buna mecbur bırakıldık. Çiftçiden bakkala kadar milyonlarca insan bu işten etmek yiyor. Yılda sadece 152 bin ton arpa kullanıyoruz, üstelik şişemizden kapağımıza kadar her şeyimiz yerli. Katma değeri çok yüksek bir sektör. Efes Pilsen kurumsal bir şirket, sorumlulukların bilincinde, vergisini son kuruşuna kadar ödüyorn. Böyle bir şirket olarak, haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz.”