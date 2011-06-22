-TÜRKİYE: 78 - LETONYA: 67 İSTANBUL (A.A) - 21.06.2011 - Ümit milli takımların mücadele ettiği Uluslararası 16. Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda Türkiye, ilk maçında Letonya'yı 78-67 yendi. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısı da ümit millilerin 38-27 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmada millilerin sayılarını şu oyuncular kaydetti: Fırat Töz 2, Mustafa Baygül 11, Cenk Şekeroğlu 7, Göksenin Köksal 20, Doğan Şenli 1, Fatih Cantitiz 1, Şafak Edge 3, Can Mutaf 8, Murat Erensoy 6, Furkan Aldemir 12 ve Sertaç Şanlı 7. Karşılaşmayı, Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel de izledi. -YARINKİ PROGRAM- 16. Turgut Atakol Turnuvası'nda yarınki maçların programı şöyle: 14.30 Ukrayna-Fransa 16.45 Letonya-Çek Cumhuriyeti 19.00 Rusya-Türkiye