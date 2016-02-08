''Türkiye ziyaretleri çözüm değil''

Avrupa Parlamentosu başkan yardımcısı Alexander Graf Lambsdorff, Deutschlandradio'ya yaptığı

açıklamada Merkel'in Türkiye ziyaretini sert bir biçimde eleştirdi. ‘'Türkiye'ye sık sık gerçekleştirilen

ziyaretler Federal Hükümetin kendi sığınmacı politikasına

bir alternatif oluşturmuyor. Bunun eksikliği

hala hissediliyor'' ifadelerini kullanan Lambsdorff, krizin Berlin'in kendi mücadelesi olduğunun ve

Türkiye'ye yapılan bir ziyaretin bu anlamda hiçbir şeyi değiştirmeyeceğinin altını çizdi. Lambsdorff, bu

ziyaretlerin yerine ortak bir Avrupa kıyı kontrolü ya da AB içinde ortak bir

sığınmacı ve göçmen

yasasına ilişkin soruların netleştirilmesi gerektiğini söyledi. Bunun için de Merkel'in 18 - 19 Şubat'ta

gerçekleştirilmesi planlanan AB Zirvesi'ni üye devletlerle ortak bir çözüm bulmak için değrlendirmesi

gerektiğine vurgu yapıyor.

‘'Vize kolaylığı örnek olabilir''

Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Katrin Göring - Eckardt ise AB'nin Türkiye için planlanan vize

kolaylığının bir model fonksiyonu görebileceğini söyledi. Göring - Eckardt ARD'ye yaptığı açıklamada

‘'Türkiye'nin demokrasi yoluna geri dönmesi isteniyorsa vize serbestisi sağlanmalı'' diye konuştu.

Göring – Eckardt'a göre bu, özellikle genç insanların başka şekilde bir yaşamın da mümkün

olduğunu görmeleri açısından önem teşkil ediyor. Öte yandan Yeşiller milletvekili insan hakları

konusunda taviz verilmemesi gerektiğini savundu.

''İnsan hakları ihlallerine göz yumulmamalı''

Almanya Türk Toplumu da Merkel'in Türkiye

ziyaretinde insan haklarına ilişkin güncel durumu

gündeme getirmesini talep etti. Örgütün Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu Rheinische Post'a yaptığı

açıklamada, ‘'Merkel ve AB, Türkiye'ninözellikle de Kürtleri ve basın özgürlüğüne ilişkin insan

haklarının ayaklar altına almasına göz yummamalı'' ifadelerini kullandı. Sofuoğlu, Türkiye'nin

sığınmacı krizinde AB'yle gerçekleştirdiği

işbirliğini koz olarak kullandığını ancak Merkel'in

Türkiye'ye

ziyaretinde buna rağmen Türkiye'deki olumsuz koşullara da dikkat çekmesi gerektiğini söyledi.

