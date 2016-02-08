T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

''Türkiye ziyaretleri çözüm değil''

Sığınmacı krizini görüşmek üzere Türkiye’ye giden Başbakan Angela Merkel, Almanya’da farklı çevrelerden gelen eleştirilerin hedefi oldu.

08 Şubat 2016 19:39

Avrupa  Parlamentosu başkan yardımcısı Alexander Graf Lambsdorff, Deutschlandradio'ya yaptığı
açıklamada Merkel'in Türkiye ziyaretini sert bir biçimde eleştirdi. ‘'Türkiye'ye sık sık gerçekleştirilen
ziyaretler Federal Hükümetin kendi sığınmacı politikasına
bir alternatif oluşturmuyor. Bunun eksikliği
hala hissediliyor'' ifadelerini kullanan Lambsdorff, krizin Berlin'in kendi mücadelesi olduğunun ve
Türkiye'ye yapılan bir ziyaretin bu anlamda hiçbir şeyi değiştirmeyeceğinin altını çizdi. Lambsdorff, bu
ziyaretlerin yerine ortak bir Avrupa kıyı kontrolü ya da AB içinde ortak bir
sığınmacı ve göçmen
yasasına ilişkin soruların netleştirilmesi gerektiğini söyledi. Bunun için de Merkel'in 18 - 19 Şubat'ta
gerçekleştirilmesi planlanan AB Zirvesi'ni üye devletlerle ortak bir çözüm bulmak için değrlendirmesi
gerektiğine vurgu yapıyor.
‘'Vize kolaylığı örnek olabilir''
Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Katrin Göring - Eckardt ise AB'nin Türkiye için planlanan vize
kolaylığının bir model fonksiyonu görebileceğini söyledi. Göring - Eckardt ARD'ye yaptığı açıklamada
‘'Türkiye'nin demokrasi yoluna geri dönmesi isteniyorsa vize serbestisi sağlanmalı'' diye konuştu.
Göring – Eckardt'a göre bu, özellikle genç insanların başka şekilde bir yaşamın da mümkün
olduğunu görmeleri açısından önem teşkil ediyor. Öte yandan Yeşiller milletvekili insan hakları
konusunda taviz verilmemesi gerektiğini savundu.
''İnsan hakları ihlallerine göz yumulmamalı''
Almanya Türk Toplumu da Merkel'in Türkiye
ziyaretinde insan haklarına ilişkin güncel durumu
gündeme getirmesini talep etti.  Örgütün Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu Rheinische Post'a yaptığı
açıklamada, ‘'Merkel ve AB, Türkiye'ninözellikle de Kürtleri ve basın özgürlüğüne ilişkin insan
haklarının ayaklar altına almasına göz yummamalı'' ifadelerini kullandı. Sofuoğlu, Türkiye'nin
sığınmacı krizinde AB'yle gerçekleştirdiği
işbirliğini koz olarak kullandığını ancak Merkel'in
Türkiye'ye
ziyaretinde buna rağmen Türkiye'deki olumsuz koşullara da dikkat çekmesi gerektiğini söyledi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SığınmacıTürkiyeBaşbakan Angela Merkel AlmanyaParlamentosuAlexander Graf Lambsdorff DeutschlandradioMerkel TürkiyeFederal HükümetinLambsdorffBerlinAvrupaMerkel ZirvesiPartisi Meclis Grup Başkanı Katrin GöringEckardt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24