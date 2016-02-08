''Türkiye ziyaretleri çözüm değil''

Avrupa Parlamentosu başkan yardımcısı Alexander Graf Lambsdorff, Deutschlandradio'ya yaptığı
açıklamada Merkel'in Türkiye ziyaretini sert bir biçimde eleştirdi. ‘'Türkiye'ye sık sık gerçekleştirilen
ziyaretler Federal Hükümetin kendi sığınmacı politikasına
bir alternatif oluşturmuyor. Bunun eksikliği
hala hissediliyor'' ifadelerini kullanan Lambsdorff, krizin Berlin'in kendi mücadelesi olduğunun ve
Türkiye'ye yapılan bir ziyaretin bu anlamda hiçbir şeyi değiştirmeyeceğinin altını çizdi. Lambsdorff, bu
ziyaretlerin yerine ortak bir Avrupa kıyı kontrolü ya da AB içinde ortak bir
sığınmacı ve göçmen
yasasına ilişkin soruların netleştirilmesi gerektiğini söyledi. Bunun için de Merkel'in 18 - 19 Şubat'ta
gerçekleştirilmesi planlanan AB Zirvesi'ni üye devletlerle ortak bir çözüm bulmak için değrlendirmesi
gerektiğine vurgu yapıyor.
‘'Vize kolaylığı örnek olabilir''
Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Katrin Göring - Eckardt ise AB'nin Türkiye için planlanan vize
kolaylığının bir model fonksiyonu görebileceğini söyledi. Göring - Eckardt ARD'ye yaptığı açıklamada
‘'Türkiye'nin demokrasi yoluna geri dönmesi isteniyorsa vize serbestisi sağlanmalı'' diye konuştu.
Göring – Eckardt'a göre bu, özellikle genç insanların başka şekilde bir yaşamın da mümkün
olduğunu görmeleri açısından önem teşkil ediyor. Öte yandan Yeşiller milletvekili insan hakları
konusunda taviz verilmemesi gerektiğini savundu.
''İnsan hakları ihlallerine göz yumulmamalı''
Almanya Türk Toplumu da Merkel'in Türkiye
ziyaretinde insan haklarına ilişkin güncel durumu
gündeme getirmesini talep etti. Örgütün Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu Rheinische Post'a yaptığı
açıklamada, ‘'Merkel ve AB, Türkiye'ninözellikle de Kürtleri ve basın özgürlüğüne ilişkin insan
haklarının ayaklar altına almasına göz yummamalı'' ifadelerini kullandı. Sofuoğlu, Türkiye'nin
sığınmacı krizinde AB'yle gerçekleştirdiği
işbirliğini koz olarak kullandığını ancak Merkel'in
Türkiye'ye
ziyaretinde buna rağmen Türkiye'deki olumsuz koşullara da dikkat çekmesi gerektiğini söyledi.