Türkiye Ziraat Odaları Birliği: Ramazan'dan önce 21 ürünün fiyatı arttı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Ramazan öncesinde 11 günde 13 üründe fiyatların azaldığını, 21 üründe arttığını açıkladı. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, fiyat düşüşünün yüzde 12 ile en fazla sivri biberde yaşandığını belirtirken, "En fazla fiyat artışı yüzde 25 ile elmada oldu" dedi.

Habertürk'ün haberinde yer alan bilgilere göre, Bayraktar, ramazan öncesinde üretici ve market fiyatları arasındaki farkın yüzde 559 ile en fazla lahanada görüldüğüne işaret ederek, bunu yüzde 287 ile elmanın, yüzde 285 ile kuru kayısının, yüzde 272 ile maydanozun ve yüzde 264 ile sivribiberin takip ettiğini söyledi.

Bayraktar, üretici ve market fiyat farkının kırmızı mercimekte yüzde 250, kuru fasulyede yüzde 211 olduğunu dile getirdi.

Bayraktar, dolar kurundaki artışın çiftçilere etkisine ilişkin, "Mazot başta olmak üzere girdilerimizin çoğunu ithalatla temin ediyoruz. Dolayısıyla kurun artması girdi maliyetlerimizi artıracaktır" dedi.

2018 bütçesi oluşturulurken başta mazot olmak üzere girdilerdeki desteklerin artırılmasını talep ettiklerini anımsatan Bayraktar, bunların bir kısmında da vergi muafiyeti istediklerini kaydetti.

Kırmızı et fiyatlarındaki artışa da değinen Bayraktar, kuzu eti fiyatının yüzde 25 arttığını, dana etindeki fiyat artışının yüzde 2.7'de kaldığını söyledi, bunun sebebini dövizdeki artışa bağlı olarak yükselen yem fiyatlarına bağladı.

Bayraktar, "Ramazan öncesi 11 günlük sürede tüketicide dana ve kuzu eti fiyatı yüzde 1.5, üreticide kuzu eti fiyatı yüzde 1 arttı, dana eti fiyatı hemen hemen aynı kaldı, sadece 1 kuruş azaldı" dedi.