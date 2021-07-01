Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı: Üreticiyle market arasındaki fiyat farkı 4 katı geçti

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, haziran ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının 4 katı aştığını açıkladı.

TZOB’dan Bayraktar adına yapılan yazılı açıklamada üretici ve market arasındaki makasın açıldığına işaret edildi. Bayraktar, bazı ürünlerde üretici ile market arasındaki fiyat farkının 4 katı aştığına dikkat çekti. Bayraktar, “Karpuz 4,4 kat, kuru soğan 4 kat, patlıcan 3,7 kat, nohut 3,2 kat, salatalık ve kabak 3,1 kat fazlaya tüketiciye satılmaktadır. Üreticide 34 kuruş olan karpuz 1 lira 50 kuruşa, 41 kuruş olan kuru soğan 1 lira 63 kuruşa, 1 lira 34 kuruş olan patlıcan 4 lira 54 kuruşa, 4 lira 35 kuruş olan nohut 13 lira 93 kuruşa satılmaktadır” bilgisini paylaştı.

Haziran ayında markette 14, üreticide 12 üründe fiyat artışı, markette 26, üreticide 13 üründe fiyat düşüşü olduğunu belirten Bayraktar, markette 2, üreticide ise 8 üründe fiyatın değişmediğini söyledi. Haziran ayında üreticide fiyatı en fazla düşen ürünün yüzde 75,18 oranında karpuz olduğunu belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

“Karpuzdaki fiyat düşüşünü yüzde 41,67 ile kiraz, yüzde 31,67 ile kuru soğan, yüzde 17,88 ile patlıcan, yüzde 15,88 ile yeşil soğan, yüzde 15,09 ile marul izledi.

Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 65,08 ile kırmızı mercimekte görüldü. Kırmızı mercimekteki fiyat artışını yüzde 9,15 ile patates, yüzde 8,47 ile ıspanak, yüzde 7,14 ile kuru kayısı, yüzde 5,66 ile yumurta takip etti.

Haziran ayında üreticide, limon, elma, pirinç, kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek, kuru üzüm ve kuru incir fiyatında bir değişim meydana gelmedi.”

Kuraklık konusunda da uyarılarda bulunan Bayraktar mayıs ayı başında kuraklıktan zarar gören il sayısı 22 iken bu sayının mayıs ayı sonunda 41'e yükseldiğini hatırlatan Bayraktar, kuraklığın etkilerini ise şöyle aktardı:

“Mayıs ayı yağışlarının Türkiye genelinde geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 66 oranında düşük olması ve Marmara Bölgesi hariç tüm bölgelerde yağışların azalması nedeniyle kuraklıktan etkilenen il sayısı artarak haziranın ilk haftasında 52'ye çıktı.”

Süt yemi fiyatı yüzde 67 arttı

Girdi fiyatlarındaki artışın çiftçiyi zora soktuğunu belirten Bayraktar, “Kuraklığın yanı sıra 2020-2021 üretim sezonunda gübre, yem, elektrik ve tarımsal ilaç gibi girdi fiyatlarının da artması üreticilerimizi sıkıntıya sokmuştur. Son bir yılda, üretici maliyetlerinde önemli ağırlığı olan üre gübresi yüzde 95, DAP gübresi yüzde 141, bazı tarımsal ilaçlar yüzde 87, besi yemi yüzde 62, süt yemi yüzde 67, elektrik fiyatları ise yüzde 36 artmıştır” dedi.

Mayıs 2021 itibariyle dünya ülkelerindeki çiğ süt fiyatlarına bakıldığında Arjantin ve Uruguay gibi meraya dayalı ucuz maliyetli üretim yapan ülkelerden sonra en ucuz çiğ süt fiyatının Türkiye’de olduğu belirten Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde yüz litre çiğ sütün fiyatı 27,49 euro iken, ABD'de 33,86 euro, Rusya'da 29,88 euro, Avrupa Birliği'nde ortalama 35,57 Euro;'dur”

“Üretici kârlılığını kaybedip damızlık hayvanlarını elinden çıkarırsa hem hayvancılık sektöründe işsizlik seviyesi yükselir hem de bu ürünleri fahiş fiyatlarla almak zorunda kalan ya da almaya gücü yetmeyen tüketicilerin tepkisiyle karşı karşıya kalırız” (ANKA)